nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

В Тюмени велосипедист въехал в заднюю часть внедорожника

31 августа 2023, 11:09
На перекрестке улицы Малыгина и 49/4 произошло дорожно-транспортное происшествие. Очевидцы аварии сообщили, что курьер одной из служб доставки, двигаясь на велосипеде, столкнулся с автомобилем марки «Haval». Пострадавший молодой человек был госпитализирован скорой помощью с полученными травмами.

По словам свидетельницы ДТП, серый внедорожник не заметил велосипедиста-курьера при выезде с парковки. В результате парень на велосипеде, находясь на полном ходу, столкнулся с задней частью автомобиля. Врачи оказали пострадавшему первую помощь, а затем его поместили в скорую. По видимому, у молодого человека повреждена рука, так как он держался за нее при транспортировке. Автомобиль получил серьезные повреждения — разбитое заднее стекло и большой вмятина на кузове, пишет «КП-Тюмень».

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь. Детали произошедшего выясняют специалисты, занимающиеся расследованием ДТП.

Подпишитесь
«Эффект бабочки»: в Тюменской области на свет появился уникальный ребенок
Сегодня, 08:06
«Букет на миллион»: во сколько тюменцам обойдутся цветы к 1 сентября
Сегодня, 09:48
«Кошмар на улице Пермякова в Тюмени»: хроника войны жильцов с управляющей компанией
Сегодня, 01:14
Закон о такси, учебники с историей СВО и бесплатная медпомощь: нововведения сентября
Сегодня, 01:00
Арбитражи августа: охранники-нелегалы, замерзающие дети и обман на 2,5 млрд рублей
Сегодня, 07:36
Фирма «Тюменские аэрозоли» оказалась втянута в скандал вокруг премьера Эстонии
Сегодня, 05:46