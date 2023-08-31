В Тюмени велосипедист въехал в заднюю часть внедорожника

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
По словам свидетельницы ДТП, серый внедорожник не заметил велосипедиста-курьера при выезде с парковки. В результате парень на велосипеде, находясь на полном ходу, столкнулся с задней частью автомобиля. Врачи оказали пострадавшему первую помощь, а затем его поместили в скорую. По видимому, у молодого человека повреждена рука, так как он держался за нее при транспортировке. Автомобиль получил серьезные повреждения — разбитое заднее стекло и большой вмятина на кузове, пишет «КП-Тюмень».
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь. Детали произошедшего выясняют специалисты, занимающиеся расследованием ДТП.