В центре Тюмени построят еще один подземный пешеходный переход

Заметим, что тема строительства надземных и подземных пешеходных переходов в рамках реконструкции улицы Мельникайте как улицы непрерывного движения была вынесена на общественное обсуждение еще в 2017 году. Тогда были представлены переходы на пересечении с улицей Малыгина и с улице Харьковской открытого типа, подземные пешеходныые переходы в районе пересечения улиц Мельникайте и Республики, Мельникайте и Рижской, Мельникайте и Котовского, надземный пешеходный переход на пересечении улиц Мельникайте и Жигулевской.