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В центре Тюмени построят еще один подземный пешеходный переход

В центре Тюмени построят еще один подземный пешеходный переход

31 августа 2023, 04:42
Фото: 1MI
По планам властей, он расположится в районе пересечения улиц Мельникайте и Рижской. Информации о сроках строительства нового подземника пока нет.
Фото: Тюмень - наш дом

В настоящее время департамент дорожной инфраструктуры транспорта администрации города уже заключил контракт стоимостью 1,9 миллионов рублей с подрядной организацией, которая займется проведением государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Заметим, что тема строительства надземных и подземных пешеходных переходов в рамках реконструкции улицы Мельникайте как улицы непрерывного движения была вынесена на общественное обсуждение еще в 2017 году. Тогда были представлены переходы на пересечении с улицей Малыгина и с улице Харьковской открытого типа, подземные пешеходныые переходы в районе пересечения улиц Мельникайте и Республики, Мельникайте и Рижской, Мельникайте и Котовского, надземный пешеходный переход на пересечении улиц Мельникайте и Жигулевской.

В конце июля этого года было объявлено о том, что ведется госэкспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости подземного пешеходного перехода через ул. Мельникайте в районе ул. Котовского

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Новости тюмени#Пешеходный переход#Ул Мельникайте#Подземный переход
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