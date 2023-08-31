В центре Тюмени построят еще один подземный пешеходный переход

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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В настоящее время департамент дорожной инфраструктуры транспорта администрации города уже заключил контракт стоимостью 1,9 миллионов рублей с подрядной организацией, которая займется проведением государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.
Заметим, что тема строительства надземных и подземных пешеходных переходов в рамках реконструкции улицы Мельникайте как улицы непрерывного движения была вынесена на общественное обсуждение еще в 2017 году. Тогда были представлены переходы на пересечении с улицей Малыгина и с улице Харьковской открытого типа, подземные пешеходныые переходы в районе пересечения улиц Мельникайте и Республики, Мельникайте и Рижской, Мельникайте и Котовского, надземный пешеходный переход на пересечении улиц Мельникайте и Жигулевской.
В конце июля этого года было объявлено о том, что ведется госэкспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости подземного пешеходного перехода через ул. Мельникайте в районе ул. Котовского