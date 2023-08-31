В школе №22 Тюмени уже почти 10 лет проводят ремонт

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Руководство школы обещало провести ремонт в здании, но ситуация не изменилась.
«При мне 10 лет делали, до меня ещё 2 раза по столько, видимо развалится школа, вот и все. Хорошо, что в другую пойдем!», — сообщила тюменка Олеся М.
Горожане отмечают, что лучше обстоят дела в первом корпусе школы, но мест там мало. Здание не сможет принять всех учеников, если ремонт начнётся в ближайшее время.
«Странная лепнина на стенах — это потолочные плитки», — отметила тюменка Ирина В.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске родители учеников школы №14 пожаловались, что их заставили ремонтировать учебное заведение. Они должны были самостоятельно красить стены и потолок.