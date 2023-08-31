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В школе №22 Тюмени уже почти 10 лет проводят ремонт

В школе №22 Тюмени уже почти 10 лет проводят ремонт

31 августа 2023, 11:50
Фото: 1MI
Тюменская школа №22 корпус 2 нуждается в ремонте. В классах падает штукатурка, двери кабинетов очень старые.

Руководство школы обещало провести ремонт в здании, но ситуация не изменилась.

«При мне 10 лет делали, до меня ещё 2 раза по столько, видимо развалится школа, вот и все. Хорошо, что в другую пойдем!», — сообщила тюменка Олеся М.

Горожане отмечают, что лучше обстоят дела в первом корпусе школы, но мест там мало. Здание не сможет принять всех учеников, если ремонт начнётся в ближайшее время.

«Странная лепнина на стенах — это потолочные плитки», — отметила тюменка Ирина В.
Фото: Фото тюменка Татьяна Рогалева

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске родители учеников школы №14 пожаловались, что их заставили ремонтировать учебное заведение. Они должны были самостоятельно красить стены и потолок.

Тюменцев заставили самостоятельно ремонтировать школу
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#Александр Мязин
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