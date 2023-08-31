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В крупных российских компаниях усилился дефицит топ-менеджеров

В крупных российских компаниях усилился дефицит топ-менеджеров

31 августа 2023, 17:47
Фото: 1MI
На российском рынке труда настал наиболее острый за последнее десятилетие кадровый голод. Экономисты на ПМЭФ 2023 открыто обсуждались трудности, связанные с подбором персонала.

Дефицит кадров стал главной проблемой отечественного бизнеса, затмив другие негативные последствия в экономике, сообщают «Новые Известия». Рынок труда приводит к переориентации отечественного рынка на новые ниши. По данным опроса существенный недостаток рабочих ощущается в промышленности. К середине лета кадровый голод приобрел эпидемиологический характер, охватывая все сферы. В России ощущается недостаток управленцев. Уходят не только «тяжеловесы-небожители», как Лев Хасис из Сбера или Елена Бунина из Яндекса. Почти 30% сотрудников в сфере топ-менеджмента с зарплатой более 60 млн руб. в год покинули свою работу. Без видимых причин уволняются успешные лидеры.

Недавно покинули компании старший вице-президент Сбера Андрей Шеметов, вице-президент МТС Алексей Барсегян. Это же происходит и с ведущими инвестиционными специалистами, в частности, из соответствующих компаний ушли старший партнер McKinsey Степан Солженицын и старший партнер Бэринг Восток Константин Повстяной.

Времени на обучение новых кандидатов практически нет, а современные реалии требуют от сотрудников компетенций в области управления и антикризисного реагирования. Теперь топ-менеджеров приходится искать в два раза дольше, об этом сообщили рекрутинговые компании. Постепенно повышаются зарплатные ожидания новых топ-менеджеров до 40%. Руководители среднего звена хотят прибавку в 20-30%, которые предполагают «будущий повышенный спрос на свои услуги».

Будущее отечественного бизнеса во многом будет определяться насущными решениями кадрового вопроса экономическими гигантами. Уже сейчас эксперты по управлению персоналом рекомендуют задуматься о создании гибридных или дистанционных условий работы руководителей предприятий. Специалисты рекомендуют создавать «офферы» для параллельной работы управленцев в двух не конфликтующих организациях.

Эффективность этих и иных предложений мы сможем увидеть уже в начале 2024 года, а пока продолжим наблюдать за перипетиями кадровой обстановки и реагированием флагманов бизнеса на новые вызовы.

Ранее «Наш город» сообщал, что около Тюмени. Целью предпринимателей является предварительная обработка и заморозка дикорастущих ягод, грибов и лекарственных растений. На эти цели было выделено 50 млн. рублей от инвестиционного агентства Тюменской области.

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#Бизнес#Александр Мязин#Деньги#Компании
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