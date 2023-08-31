В крупных российских компаниях усилился дефицит топ-менеджеров

Дефицит кадров стал главной проблемой отечественного бизнеса, затмив другие негативные последствия в экономике, сообщают «Новые Известия». Рынок труда приводит к переориентации отечественного рынка на новые ниши. По данным опроса существенный недостаток рабочих ощущается в промышленности. К середине лета кадровый голод приобрел эпидемиологический характер, охватывая все сферы. В России ощущается недостаток управленцев. Уходят не только «тяжеловесы-небожители», как Лев Хасис из Сбера или Елена Бунина из Яндекса. Почти 30% сотрудников в сфере топ-менеджмента с зарплатой более 60 млн руб. в год покинули свою работу. Без видимых причин уволняются успешные лидеры.