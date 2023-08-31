В Ишиме будут судить крупного криминального авторитета

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
По данным следствия, мужчина с 2010 года профессионально занимается преступной деятельностью. В 2014 году он был наделен криминальным статусом «положенец» и занимал высший чин в преступной иерархии на территории Ишима и Ишимского района.
В период с сентября 2019 года по апрель 2022 года он, для пополнения преступной кассы, совместно с другими лицами, совершил разбойное нападение и ряд вымогательств в отношении местных жителей.
Уголовное дело в отношении криминального лидера и двух его соучастников направлено в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре региона.
Ранее «Наш Город» писал, что в январе этого года суд приговорил к 16 годам заключения 50-летнего Александра Косарева, подельника известного криминального авторитета Сергея Патрушева. Косарева признали виновным по статьям Уголовного кодекса «Бандитизм» и «Вымогательство, совершенное организованной группой лиц». Он руководил одним из самостоятельных звеньев преступного сообщества, которое с июля по ноябрь 2020 года в Тюмени совершило 13 вымогательств денежных средств у граждан.