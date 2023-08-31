В Ишиме будут судить крупного криминального авторитета

Ранее «Наш Город» писал, что в январе этого года суд приговорил к 16 годам заключения 50-летнего Александра Косарева, подельника известного криминального авторитета Сергея Патрушева. Косарева признали виновным по статьям Уголовного кодекса «Бандитизм» и «Вымогательство, совершенное организованной группой лиц». Он руководил одним из самостоятельных звеньев преступного сообщества, которое с июля по ноябрь 2020 года в Тюмени совершило 13 вымогательств денежных средств у граждан.