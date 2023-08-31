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Posted 31 августа, 11:52

Published 31 августа, 11:52

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Урожай 2023: Тюменская область сможет полностью обеспечить свои потребности в зерне

Урожай 2023: Тюменская область сможет полностью обеспечить свои потребности в зерне

31 августа 2023, 11:52
Валовой сбор зерновых в Тюменской области может составить порядка полутора миллионов тонн. Об этом заявил глава региона Александр Моор по итогам рабочей поездки в Юргинский район.

Губернатор посетил несколько сельхозкомпаний, работающих в районе. Одним из них стало предприятие «Земля», которое занимается зерновыми. В прошлом году им было засеяно 14 тыс. га, в этом году — 18 тыс. га.

«Средняя урожайность зерновых по результатам уборки четверти посевных площадей приблизилась к 24 центнерам с гектара. Мы сможем полностью обеспечить собственные потребности», — отметил Александр Моор.

Также глава региона побывал в Юргинском парке культуры и отдыха «Семейный», построенном по инициативе местных жителей. Сейчас у сельчан есть благоустроенная территория с футбольным полем, городошная и детская площадки, памп-трек и велодорожки.

«Дальнейшие перспективы развития мы связываем с сельским хозяйством. Наши сельхозпредприятия продолжают вводить в эксплуатацию залежные земли. Ищем инвесторов для реализации новых проектов. В этом помогают действующие в Тюменской области программы поддержки крестьянско-фермерских хозяйств», — пояснил губернатору глава МО Виктор Васильев.

На сегодня в Юргинском районе реализовано 16 инвест проектов, в которые вложено порядка 2,5 млрд рублей. В результате создано почти 400 рабочих мест, построено около 13 тысяч квадратных метров жилья, два ФАПа, капитально отремонтированы амбулатория и два учреждения культуры.

Неоднократно глава региона Александр Моор подчеркивал, что развитие АПК — приоритетное направление работы областных органов власти. Поэтому объем федеральной финансовой поддержки развития АПК Тюменской области увеличен в этом году на 40 млн рублей и составит 600 млн рублей. Также поддержку тюменским сельхозпроизводителям оказывают региональные власти — на это из бюджета области выделено более трёх млрд рублей.

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