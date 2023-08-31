Урожай 2023: Тюменская область сможет полностью обеспечить свои потребности в зерне

На сегодня в Юргинском районе реализовано 16 инвест проектов, в которые вложено порядка 2,5 млрд рублей. В результате создано почти 400 рабочих мест, построено около 13 тысяч квадратных метров жилья, два ФАПа, капитально отремонтированы амбулатория и два учреждения культуры.