Тюменцы раскупили билеты на концерт Григория Лепса

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
По информации «Нашего города», в продаже остались только дорогие билеты (от 6 800 рублей), 9 мест свободны в пятой ложе.
Концерт пройдет в Филармонии 18 сентября. Уже через два дня Григорий Лепс появится в рамках большой вечеринки-концерта для участников форума и друзей TNF. Мероприятие начнётся в 20:00 20 сентября.
Ранее «Наш город» сообщал, что группа «Любэ» и Григорий Лепс выступят с концертной программой для участников TNF 2023. Оба концерта состоятся 20 сентября.