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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Тюменцы раскупили билеты на концерт Григория Лепса

Тюменцы раскупили билеты на концерт Григория Лепса

31 августа 2023, 12:07
Фото: 1MI
Жители Тюмени раскупили практически все билеты на концерт исполнителя Григория Лепса. В продаже осталось только 25 мест.

По информации «Нашего города», в продаже остались только дорогие билеты (от 6 800 рублей), 9 мест свободны в пятой ложе.

Концерт пройдет в Филармонии 18 сентября. Уже через два дня Григорий Лепс появится в рамках большой вечеринки-концерта для участников форума и друзей TNF. Мероприятие начнётся в 20:00 20 сентября.

Ранее «Наш город» сообщал, что группа «Любэ» и Григорий Лепс выступят с концертной программой для участников TNF 2023. Оба концерта состоятся 20 сентября.

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#Общество#Александр Мязин#Деньги#Тюменцы#Концерты
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