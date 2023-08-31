Тюменский центр робототехники приглашает школьников на День открытых дверей

Также сейчас продолжается регистрация подростков на обучающие программы Центра робототехники и АСУ в «АйТиЛабах» и «РобоЛабах». Здесь ребята изучают робототехнику, разработку игр (Unity, Unreal Engine), программирование на Scratch, Java, Python, а также осваивают основы нейросетевых технологий и компьютерную грамотность. Выбрать направления для записи можно онлайн с помощью «Навигатора дополнительного образования».