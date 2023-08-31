Тюменский центр робототехники приглашает школьников на День открытых дверей

Posted 31 августа, 11:23
Published 31 августа, 11:23
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Преподаватели Центра расскажут школьникам и их родителям про все направления обучения, проведут мастер-класс и ответят на все возникающие вопросы.
Мероприятие состоится с 12:00 до 15:00 на втором этаже Тюменского технопарка (ул. Республики, 142). Чтобы попасть на него, нужно зарегистрироваться.
Также сейчас продолжается регистрация подростков на обучающие программы Центра робототехники и АСУ в «АйТиЛабах» и «РобоЛабах». Здесь ребята изучают робототехнику, разработку игр (Unity, Unreal Engine), программирование на Scratch, Java, Python, а также осваивают основы нейросетевых технологий и компьютерную грамотность. Выбрать направления для записи можно онлайн с помощью «Навигатора дополнительного образования».
В депцифры напомнили, что развитие творческого детского и юношеского потенциала в ИТ-сфере заложено в региональном проепроекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика».