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Posted 31 августа, 11:23

Published 31 августа, 11:23

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Тюменский центр робототехники приглашает школьников на День открытых дверей

Тюменский центр робототехники приглашает школьников на День открытых дверей

31 августа 2023, 11:23
Фото: 1MI
В Центре робототехники школьники получают не только навыки программирования, но реализуют свой творческий потенциал. Для ребят, которые желают больше узнать о мире робототехники, 2 сентября в Центре пройдёт День открытых дверей, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Преподаватели Центра расскажут школьникам и их родителям про все направления обучения, проведут мастер-класс и ответят на все возникающие вопросы.

Мероприятие состоится с 12:00 до 15:00 на втором этаже Тюменского технопарка (ул. Республики, 142). Чтобы попасть на него, нужно зарегистрироваться.

Также сейчас продолжается регистрация подростков на обучающие программы Центра робототехники и АСУ в «АйТиЛабах» и «РобоЛабах». Здесь ребята изучают робототехнику, разработку игр (Unity, Unreal Engine), программирование на Scratch, Java, Python, а также осваивают основы нейросетевых технологий и компьютерную грамотность. Выбрать направления для записи можно онлайн с помощью «Навигатора дополнительного образования».

В депцифры напомнили, что развитие творческого детского и юношеского потенциала в ИТ-сфере заложено в региональном проепроекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

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