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Тюменец накопил штрафов на 40 тысяч рублей

Тюменский автомобилист закрыл 35 штрафов, опасаясь потерять иномарку

31 августа 2023, 03:58
Фото: 1MI
Тюменец накопил штрафов на 40 тысяч рублей
Молодой человек несколько раз нарушил ПДД, накопив штрафов на 40 тысяч рублей. Оплачивать их он не стремился. Никакие меры со стороны приставов не подействовали на автомобилиста. Решающим звеном стал арест на автомобиль. Тогда тюменец и явился к приставам, чтобы не потерять железного коня.

Тюменский автомобилист оплатит почти 2 десятка штрафов, чтобы не лишиться любимой иномарки Kia. В региональном отделении УФССП рассказали, что водитель задолжал государству более 40 тысяч рублей. За короткий срок 25-летний тюменский автомобилист нарушил ПДД несколько раз, за что ему и выписали 35 штрафов.

В ведомстве отметили, что с оплатой нарушитель не спешил. Поэтому после окончания всех сроков приставам пришлось заморозить счета тюменца и наложить запрет на регистрацию автомобиля. Но и такие меры тюменцу показались не существенными, поскольку он не отреагировал на них.

Водителю сообщили, что, если он не погасит долг в течение 5 дней, то у него заберут машину и дополнительно назначат выплатить исполнительный сбор — 7% от указанной суммы штрафов. Приставы отметили, что такие меры подействовали на штрафника: чтобы не потерять иномарку, мужчина оплатил все штрафы.

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