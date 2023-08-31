Тюменский автомобилист закрыл 35 штрафов, опасаясь потерять иномарку

Молодой человек несколько раз нарушил ПДД, накопив штрафов на 40 тысяч рублей. Оплачивать их он не стремился. Никакие меры со стороны приставов не подействовали на автомобилиста. Решающим звеном стал арест на автомобиль. Тогда тюменец и явился к приставам, чтобы не потерять железного коня.