Тюменский автомобилист закрыл 35 штрафов, опасаясь потерять иномарку

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Тюменский автомобилист оплатит почти 2 десятка штрафов, чтобы не лишиться любимой иномарки Kia. В региональном отделении УФССП рассказали, что водитель задолжал государству более 40 тысяч рублей. За короткий срок 25-летний тюменский автомобилист нарушил ПДД несколько раз, за что ему и выписали 35 штрафов.
В ведомстве отметили, что с оплатой нарушитель не спешил. Поэтому после окончания всех сроков приставам пришлось заморозить счета тюменца и наложить запрет на регистрацию автомобиля. Но и такие меры тюменцу показались не существенными, поскольку он не отреагировал на них.
Водителю сообщили, что, если он не погасит долг в течение 5 дней, то у него заберут машину и дополнительно назначат выплатить исполнительный сбор — 7% от указанной суммы штрафов. Приставы отметили, что такие меры подействовали на штрафника: чтобы не потерять иномарку, мужчина оплатил все штрафы.