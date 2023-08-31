Тюменский аэропорт возобновил работу

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Согласно информации, размещенной на онлайн-табло, часть задержанных утром самолетов уже отправлена из Рощино. По оставшимся маршрутам продолжается регистрация на рейсы.
Ранее «Наш Город» писал, что в четверг утром из-за тумана в Тюмени был задержан вылет более десятка и прилет более 30 авиарейсов. Белая пелена накрыла областную столицу около 12 часов ночи.
Сегодня ночью метеорологии туманных явлений на юге Тюменской области не прогнозируют — ожидаются дожди, местами ливневые, ветер 6-11 метров в секунду с порывами до 16 м/с.