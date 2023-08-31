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Тюменский аэропорт возобновил работу

Тюменский аэропорт возобновил работу

31 августа 2023, 06:14
Фото: аэропорт Рощино
Тюменский аэропорт Рощино начал принимать и отправлять самолеты. В настоящее время задержано прибытие 18 рейсов — утром их было более 30. Часть бортов находится на запасных аэродромах в Екатеринбурге и Челябинске.

Согласно информации, размещенной на онлайн-табло, часть задержанных утром самолетов уже отправлена из Рощино. По оставшимся маршрутам продолжается регистрация на рейсы.

Фото: онлайн-табло Рощино

Ранее «Наш Город» писал, что в четверг утром из-за тумана в Тюмени был задержан вылет более десятка и прилет более 30 авиарейсов. Белая пелена накрыла областную столицу около 12 часов ночи.

Сегодня ночью метеорологии туманных явлений на юге Тюменской области не прогнозируют — ожидаются дожди, местами ливневые, ветер 6-11 метров в секунду с порывами до 16 м/с.

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