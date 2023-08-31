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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 18:16

Updated Сегодня, 18:16

Тюменские предприниматели чаще всего берут льготные займы на развитие бизнеса

Тюменские предприниматели чаще всего берут льготные займы на развитие бизнеса

31 августа 2023, 12:02
Фото: nashgorod.ru
Фонд микрофинансирования Тюменской области с начала этого года уже выдал 213 займов на общую сумму 419 млн рублей. Об этом сегодня, 31 августа, сообщили в Информационном центре правительства региона.

Финансовую поддержку Фонд оказывает как начинающим предпринимателям, так и опытным — тем, кто хочет расширить свой бизнес. Самая популярная программа — «Развитие». По ней выдано 88 микрозаймов на сумму 241,9 млн рублей.

Кроме того, в 2023 году по поручению Губернатора Тюменской области Александра Моора Фонд запустил новую программу — «Инвестиционные займы». Она предусматривает увеличенный срок кредитования на 5 лет. Уже выдано 22 займа на сумму 53 млн рублей.

«Относительно прошлого года мы увеличили объем финансовой поддержки предпринимателей и самозанятых в Тюменской области на 30% как по количеству выданных займов, так и по объему денежных средств. Сейчас в Фонде работают 8 программ для развития бизнеса», — гендиректор Фонда микрофинансирования ТО Алексей Мартын.

Максимальная сумма займа — 5 млн рублей для субъектов МСП и 500 000 рублей для самозанятых под ставку Центрального Банка Российской Федерации.

Фонд помогает бизнесу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Также напомним, что в регионе уже 10 лет работает фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», учрежденный правительством Тюменской области с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей. Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.

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