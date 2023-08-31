Тюменские предприниматели чаще всего берут льготные займы на развитие бизнеса

«Относительно прошлого года мы увеличили объем финансовой поддержки предпринимателей и самозанятых в Тюменской области на 30% как по количеству выданных займов, так и по объему денежных средств. Сейчас в Фонде работают 8 программ для развития бизнеса», — гендиректор Фонда микрофинансирования ТО Алексей Мартын.



Максимальная сумма займа — 5 млн рублей для субъектов МСП и 500 000 рублей для самозанятых под ставку Центрального Банка Российской Федерации.



Фонд помогает бизнесу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

