Тюменец убил друга, а затем сжег его тело вместе с домом

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
Тюменец убил своего друга во время пьяной ссоры, а после поджег его дом, чтобы скрыть убийство. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Однако приговор вынесли только сейчас.
37-летний Мансур Галеев выпивал со своим другом на улице Закалужской. Мужчины поругались, после чего Галеев несколько раз ударил приятеля табуретом по голове. Затем нападавший зарезал друга ножом. Удары в шею оказались смертельными. Тюменец скончался на месте.
Галееву не пришло ничего умнее в голову, чем поджечь дом вместе с трупом. В ведомстве отметили, что таким образом убийца причинил жертве ущерб на сумму почти миллион рублей. Оказалось, что в суде свою вину тюменец не признал. Однако доказательства говорят сами за себя. Суд назначил Галееву 13 лет пребывания в колонии строгого режима. Кроме того, Галеев обязан выплатить родственникам погибшего компенсацию в полмиллиона рублей.