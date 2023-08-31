Тюменец убил друга, а затем сжег его тело вместе с домом

Галееву не пришло ничего умнее в голову, чем поджечь дом вместе с трупом. В ведомстве отметили, что таким образом убийца причинил жертве ущерб на сумму почти миллион рублей. Оказалось, что в суде свою вину тюменец не признал. Однако доказательства говорят сами за себя. Суд назначил Галееву 13 лет пребывания в колонии строгого режима. Кроме того, Галеев обязан выплатить родственникам погибшего компенсацию в полмиллиона рублей.