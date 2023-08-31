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Тюменец убил друга и сжег его тело в доме

Тюменец убил друга, а затем сжег его тело вместе с домом

31 августа 2023, 05:48
Фото: Лузина Ольга / 1MI
Тюменец убил друга и сжег его тело в доме
Пьяные споры друзей закончились не в пользу одного из них. Нападавший избил друга табуретом, а затем перерезал ему горло. После чего, пытаясь скрыть преступление, поджог труп вместе с домом.

Тюменец убил своего друга во время пьяной ссоры, а после поджег его дом, чтобы скрыть убийство. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Однако приговор вынесли только сейчас.

37-летний Мансур Галеев выпивал со своим другом на улице Закалужской. Мужчины поругались, после чего Галеев несколько раз ударил приятеля табуретом по голове. Затем нападавший зарезал друга ножом. Удары в шею оказались смертельными. Тюменец скончался на месте.

Галееву не пришло ничего умнее в голову, чем поджечь дом вместе с трупом. В ведомстве отметили, что таким образом убийца причинил жертве ущерб на сумму почти миллион рублей. Оказалось, что в суде свою вину тюменец не признал. Однако доказательства говорят сами за себя. Суд назначил Галееву 13 лет пребывания в колонии строгого режима. Кроме того, Галеев обязан выплатить родственникам погибшего компенсацию в полмиллиона рублей.

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#Происшествия#Тюмень#Алкоголь#Смерть#Убийство#Анастасия Ильина#Алкогольное опьянение
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