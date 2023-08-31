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Тюменец мстил бывшей супруге показывая сыну порнофото матери

Тюменец мстил бывшей супруге показывая сыну порнофото матери

31 августа 2023, 12:17
Фото: 1MI
Тюменец показывал сыну порнографическое фото мамы из-за мести экс-супруге. Об этой истории рассказали в пресс-службе тюменских судов.
«Ранис Т. женился на девушке в 2011 году, в браке у них родились дочь и сын. Спустя 9 лет пара разошлась, якобы из-за того, что супруга вела аморальный образ жизни и изменяла ему», — сообщили представители тюменских судов.

Женщина писала в полицию заявления о побоях и угрозах, но в возбуждении уголовных дел было отказано. Тогда экс-супруг задумал отомстить женщине, и летом 2021 года показал сыну на телефоне порнофото.

Мальчик сообщил об этом маме, женщина снова обратилась в МВД. В ходе разбирательств суд назначил подсудимому Ранису Т. 12 лет колонии строгого режима.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский суд осудили тюменца, протаранившего авто, в котором находилась его супруга. Дмитрия Ширяева, устроившего в мае этого года смертельное ДТП на улице Камчатской, приговорили к 10 годам колонии общего режима.

Осудили тюменца, протаранившего авто, в котором находилась его супруга
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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Уголовные дела#Дела судебные
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