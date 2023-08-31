Тюменец мстил бывшей супруге показывая сыну порнофото матери

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
«Ранис Т. женился на девушке в 2011 году, в браке у них родились дочь и сын. Спустя 9 лет пара разошлась, якобы из-за того, что супруга вела аморальный образ жизни и изменяла ему», — сообщили представители тюменских судов.
Женщина писала в полицию заявления о побоях и угрозах, но в возбуждении уголовных дел было отказано. Тогда экс-супруг задумал отомстить женщине, и летом 2021 года показал сыну на телефоне порнофото.
Мальчик сообщил об этом маме, женщина снова обратилась в МВД. В ходе разбирательств суд назначил подсудимому Ранису Т. 12 лет колонии строгого режима.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский суд осудили тюменца, протаранившего авто, в котором находилась его супруга. Дмитрия Ширяева, устроившего в мае этого года смертельное ДТП на улице Камчатской, приговорили к 10 годам колонии общего режима.