Тепла хватит всем. Тюменские журналисты побывали на объектах ремонтной кампании УСТЭК

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
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Пресс-тур начался с ул. Белоярская, где завершается реконструкция муниципальной котельной № 23. Во время реконструкции было возведено новое блочно-модульное здание котельной и проведен комплекс работ по полной замене оборудования. После завершения работ котельная будет работать полностью в автоматизированном режиме, ее мощность увеличится до 3,3 Гкал/ч или 3,9 мВт. Работы на котельной идут в графике и будут завершены до 15 сентября. Новая котельная будет обслуживать 5 жилых домов. Параллельно продолжаются работы по замене оборудования котельной № 14 на ул. Гагарина.
«Инвестиционная программа УСТЭК этого года включает 22 объекта, из них 14 линейных и 8 площадных объектов, таких как насосные станции, установка индивидуальных тепловых пунктов, реконструкция диспетчерского пункта и котельных. Новая подкачивающая насосная станция (ПНС-6) — самый крупный объект инвестиционной программы этого года. Раньше на этом месте ничего не было, строительство тепловых сетей, здания и оборудования ПНС проходило с нуля. Строительство новой ПНС обусловлено динамичной застройкой города и необходимостью подключения новых потребителей в том числе с учетом перспективной застройки в районе Лесобазы. Раньше не было необходимости строить такое сооружение, зато теперь тепла хватит всем. В настоящее время работы по реализации Инвестиционной программы близятся к завершению, на 13 линейных объектах из 14 работы уже закончены, на ПНС работы завершатся к 1 сентября», — сообщил заместитель директора по капитальному строительству УСТЭК Андрей Камаев.
Подкачивающая насосная станция в районе Лесобазы стала вторым объектом, который посетили журналисты в рамках пресс-тура. В завершении мероприятия журналисты побывали на ул. Прокопия Артамонова, 3, где проводится капитальный ремонт магистральной тепловой сети, проложенной в 2009 г. Данный участок был включен в ремонтную кампанию УСТЭК сверх плана в счет сложившейся экономии, благодаря чему будет полностью заменен трубопровод протяженностью 260 м, из-за изношенности которого в период с 2020 года по настоящее время было зафиксировано 18 повреждений. К данному участку подключены 22 жилых многоэтажных дома и 1 детский сад. В ходе ремонта проводится монтаж тепловой сети из стальных труб в полной заводской готовности, устанавливаются 3 пары сильфонных компенсаторов, проводится ремонт строительных конструкций 5-и тепловых камер. Для снижения дискомфорта жителей района, работы по капитальному ремонту были синхронизированы с проведением заключительного этапа тепловых сетей.
Летом УСТЭК реализует масштабную ремонтную кампанию, чтобы зимой жителям было как можно теплее в своих домах, а социально-значимые объекты могли принимать и обслуживать население в непрерывном режиме. Поэтому организованный пресс-тур полезен не только журналистам, которые смогли побывать на объектах ремонтной кампании и задать интересующие вопросы спикерам. Показывая проводимую работу по ремонтам и реконструкциям тепловых сетей, УСТЭК открыто доносит до жителей города основную цель ремонтной кампании — успеть за короткий летний период обновить или полностью заменить изношенное теплосетевое оборудование и тем самым повысить надежность теплоснабжения.