Тепла хватит всем. Тюменские журналисты побывали на объектах ремонтной кампании УСТЭК

Подкачивающая насосная станция в районе Лесобазы стала вторым объектом, который посетили журналисты в рамках пресс-тура. В завершении мероприятия журналисты побывали на ул. Прокопия Артамонова, 3, где проводится капитальный ремонт магистральной тепловой сети, проложенной в 2009 г. Данный участок был включен в ремонтную кампанию УСТЭК сверх плана в счет сложившейся экономии, благодаря чему будет полностью заменен трубопровод протяженностью 260 м, из-за изношенности которого в период с 2020 года по настоящее время было зафиксировано 18 повреждений. К данному участку подключены 22 жилых многоэтажных дома и 1 детский сад. В ходе ремонта проводится монтаж тепловой сети из стальных труб в полной заводской готовности, устанавливаются 3 пары сильфонных компенсаторов, проводится ремонт строительных конструкций 5-и тепловых камер. Для снижения дискомфорта жителей района, работы по капитальному ремонту были синхронизированы с проведением заключительного этапа тепловых сетей.