Сразу 10 автомобильных аварий произошло в центре и на юге Тюмени

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Водители сообщают «Нашему городу», что серьёзные заторы возникли на улицах Чернышевского, Челюскинцев и Ленина. Скорость машин снизилась до 3-5 км/ч.
«На Чернышевского ремонтные работы идут, дорога стоит в обе стороны», — сообщил тюменец Владимир В.
Вечером в четверг на дорогах города произошло сразу 10 аварий. На Объездной зафиксировано сразу 4 аварии, в одной из них столкнулись легковушка и грузовик. Машины заняли одну из полос, но здесь существенных пробок не наблюдается. По данным 2ГИС пробки в городе составили 8 баллов.
Ранее «Наш город» сообщал, что 30 августа крупные пробки на Объездной растянулись почти на 5 километров.