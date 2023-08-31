Сразу 10 автомобильных аварий произошло в центре и на юге Тюмени

Вечером в четверг на дорогах города произошло сразу 10 аварий. На Объездной зафиксировано сразу 4 аварии, в одной из них столкнулись легковушка и грузовик. Машины заняли одну из полос, но здесь существенных пробок не наблюдается. По данным 2ГИС пробки в городе составили 8 баллов.