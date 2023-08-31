nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Сразу 10 автомобильных аварий произошло в центре и на юге Тюмени

Сразу 10 автомобильных аварий произошло в центре и на юге Тюмени

31 августа 2023, 13:17
Фото: 1MI
Большое количество аварий фиксируется в областной столице. Крупные пробки сковали центр города.

Водители сообщают «Нашему городу», что серьёзные заторы возникли на улицах Чернышевского, Челюскинцев и Ленина. Скорость машин снизилась до 3-5 км/ч.

«На Чернышевского ремонтные работы идут, дорога стоит в обе стороны», — сообщил тюменец Владимир В.

Вечером в четверг на дорогах города произошло сразу 10 аварий. На Объездной зафиксировано сразу 4 аварии, в одной из них столкнулись легковушка и грузовик. Машины заняли одну из полос, но здесь существенных пробок не наблюдается. По данным 2ГИС пробки в городе составили 8 баллов.

Ранее «Наш город» сообщал, что 30 августа крупные пробки на Объездной растянулись почти на 5 километров.

Будут пробки: в Тюмени перенесли открытие улицы Ленина на конец октября
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
«Эффект бабочки»: в Тюменской области на свет появился уникальный ребенок
Сегодня, 08:06
«Букет на миллион»: во сколько тюменцам обойдутся цветы к 1 сентября
Сегодня, 09:48
«Кошмар на улице Пермякова в Тюмени»: хроника войны жильцов с управляющей компанией
Сегодня, 01:14
Закон о такси, учебники с историей СВО и бесплатная медпомощь: нововведения сентября
Сегодня, 01:00
Арбитражи августа: охранники-нелегалы, замерзающие дети и обман на 2,5 млрд рублей
Сегодня, 07:36
Фирма «Тюменские аэрозоли» оказалась втянута в скандал вокруг премьера Эстонии
Сегодня, 05:46