Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Бывший сотрудник Федерального бюро расследований сообщил о том, что собирал информацию, которая могла привести к включению главного акционера «Норникеля» Владимира Потанина в санкционные списки США. За это он получил $17 500. Ещё ему обещали до $3 млн за поиск скрытых активов конкурента Олега Дерипаски. Это задание выполнить не удалось, но что касается санкций, то Потанина всё-таки включили в список, пишут newizv.ru.
В ходе следствия была вскрыта схема передачи денег из России. Деньги переводились со счета в АО «Газпромбанк» на Кипре на счет в Нью-Джерси и далее Макгонигалу.
Сообщается, что в августе 2021 года Макгонигал и его команда подписали контракт. В документе шла речь о том, что кипрская корпорация заплатит компании из Нью-Джерси $51 280 при исполнении контракта и S41 790 в месяц за «услуги бизнес-аналитики, анализ и исследование, относящееся к [Российской корпорации], ее бизнес-операциям и акционерам». Владельцем фирмы из Нью-Джерси был друг Макгонигала, но фактически деньги поступали в пользу экс-агента ФБР.
Также известно, что директор по международному сотрудничеству компании En+ Евгений Фокин отвечал за коммуникацию с Минфином США. Об этом пишет Business Insider.
Помимо этого имеется информация о том, что есть доказательства встречи, в которой участвовали Макгонигал, бывший российский дипломат Шестаков, позже ставший гражданином Соединённых Штатов, и Фокин. Встреча прошла в целях способствования шпионажу.