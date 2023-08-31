nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:17

Published Сегодня, 17:17

Modified Сегодня, 17:17

Updated Сегодня, 17:17

СМИ: экс-агент ФБР признался в работе на Дерипаску по сбору компромата на Потанина

СМИ: экс-агент ФБР признался в работе на Дерипаску по сбору компромата на Потанина

31 августа 2023, 17:17
Фото: 1MI
Американский новостной ресурс Business Insider написал о признании экс-агента ФБР Чарльза Макгонигала в работе на олигарха из России Олега Дерипаску. Он занимался отмыванием денег и искал скрытые активы конкурентов бизнесмена.

Бывший сотрудник Федерального бюро расследований сообщил о том, что собирал информацию, которая могла привести к включению главного акционера «Норникеля» Владимира Потанина в санкционные списки США. За это он получил $17 500. Ещё ему обещали до $3 млн за поиск скрытых активов конкурента Олега Дерипаски. Это задание выполнить не удалось, но что касается санкций, то Потанина всё-таки включили в список, пишут newizv.ru.

В ходе следствия была вскрыта схема передачи денег из России. Деньги переводились со счета в АО «Газпромбанк» на Кипре на счет в Нью-Джерси и далее Макгонигалу.

Сообщается, что в августе 2021 года Макгонигал и его команда подписали контракт. В документе шла речь о том, что кипрская корпорация заплатит компании из Нью-Джерси $51 280 при исполнении контракта и S41 790 в месяц за «услуги бизнес-аналитики, анализ и исследование, относящееся к [Российской корпорации], ее бизнес-операциям и акционерам». Владельцем фирмы из Нью-Джерси был друг Макгонигала, но фактически деньги поступали в пользу экс-агента ФБР.

Также известно, что директор по международному сотрудничеству компании En+ Евгений Фокин отвечал за коммуникацию с Минфином США. Об этом пишет Business Insider.

Помимо этого имеется информация о том, что есть доказательства встречи, в которой участвовали Макгонигал, бывший российский дипломат Шестаков, позже ставший гражданином Соединённых Штатов, и Фокин. Встреча прошла в целях способствования шпионажу.

Подпишитесь
«Эффект бабочки»: в Тюменской области на свет появился уникальный ребенок
Сегодня, 08:06
«Букет на миллион»: во сколько тюменцам обойдутся цветы к 1 сентября
Сегодня, 09:48
«Кошмар на улице Пермякова в Тюмени»: хроника войны жильцов с управляющей компанией
Сегодня, 01:14
Закон о такси, учебники с историей СВО и бесплатная медпомощь: нововведения сентября
Сегодня, 01:00
Арбитражи августа: охранники-нелегалы, замерзающие дети и обман на 2,5 млрд рублей
Сегодня, 07:36
Фирма «Тюменские аэрозоли» оказалась втянута в скандал вокруг премьера Эстонии
Сегодня, 05:46