Сообщается, что в августе 2021 года Макгонигал и его команда подписали контракт. В документе шла речь о том, что кипрская корпорация заплатит компании из Нью-Джерси $51 280 при исполнении контракта и S41 790 в месяц за «услуги бизнес-аналитики, анализ и исследование, относящееся к [Российской корпорации], ее бизнес-операциям и акционерам». Владельцем фирмы из Нью-Джерси был друг Макгонигала, но фактически деньги поступали в пользу экс-агента ФБР.