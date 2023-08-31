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Рестораны досрочно закрывают летние веранды в центре Тюмени

Рестораны досрочно закрывают летние веранды в центре Тюмени

31 августа 2023, 12:55
Фото: 1MI
Из-за плохой погоды некоторые тюменские рестораны стали закрывать летние веранды. Посетители предпочитают находиться в тёплых помещениях.

Большинство подобных заведений находится в центре. По данным «Нашего города», закрыты летние веранды у ресторана «Седло», «Арбат», «Отпуск», «Театральное». Террасы не сворачивают, но доступ гостей в них ограничен.

Некоторые рестораторы отмечают, что летние веранды могут открыть через 1-2 недели. С 8 сентября в Тюмени прогнозируется потепление и до + 25 градусов.

«Рассчитываем на хорошую погоду, веранды пока не сворачиваем», — сообщили «Нашему городу» в одном из заведений быстрого питания.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские рестораторы приняли решение закрыть одно из популярных мест морской кухни — ресторан «Посейдон». Оно специализировалась на морской кухне.

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#Александр Мязин
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