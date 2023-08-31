Пожилой велосипедист погиб на тюменской трассе после ДТП с Toyota Camry

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Инспекторы выясняют причины смертельной аварии.
«На 112-м километре автодороги Армизонское-Капралиха-Емуртла автомобилем Toyota Camry, которым управляла 41-летняя водитель, сбит велосипедист, он скончался на месте ДТП. Погибшему 67 лет, он житель Упоровского района», — сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
В ДТП серьёзные повреждения получил автомобиль Toyota Camry, крыша и капот машины требуют ремонта.
Ранее «Наш город» сообщал, что 17-летний велосипедист попал под колеса Nissan Note во вторник вечером на улице Прокопия Артамонова, его госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.