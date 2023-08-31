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Updated Сегодня, 14:03

Пожилой велосипедист погиб на тюменской трассе после ДТП с Toyota Camry

Пожилой велосипедист погиб на тюменской трассе после ДТП с Toyota Camry

31 августа 2023, 14:03
Фото: 1MI
Автомобиль Toyota Camry сбил 67-летнего велосипедиста на трассе Армизонское-Емуртла. Мужчина скончался на месте.

Инспекторы выясняют причины смертельной аварии.

«На 112-м километре автодороги Армизонское-Капралиха-Емуртла автомобилем Toyota Camry, которым управляла 41-летняя водитель, сбит велосипедист, он скончался на месте ДТП. Погибшему 67 лет, он житель Упоровского района», — сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

В ДТП серьёзные повреждения получил автомобиль Toyota Camry, крыша и капот машины требуют ремонта.

Ранее «Наш город» сообщал, что 17-летний велосипедист попал под колеса Nissan Note во вторник вечером на улице Прокопия Артамонова, его госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.

В Тюмени ночью сбили 17-летнего велосипедиста
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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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