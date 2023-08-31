Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 31 августа

Заводоуковск накроют ливни. Утром в городе будет +7 градусов и пройдет небольшой дождь. К полудню он перерастет в ливень. Непогода закончится лишь к вечеру. Температура воздуха к полудню прогреется до +14 градусов. В первой половине дня в городе будет дуть восточный ветер со скоростью 3 м/с, вечером в город придет северо-восточный ветер со скоростью 2,1 м/с. Световой день продлится 14 часов и 1 минуту.