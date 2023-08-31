Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 31 августа

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
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Updated Сегодня, 02:25
В Тюмени 31 августа будет пасмурно. Синоптики сообщают, что в областной столице температура воздуха в дневное время составит +14 градусов. Ночью этот показатель опустится до +10 градусов. Влажность воздуха составит 66%. В первой половине дня в городе будет дуть восточный ветер со скоростью 2,5 — 3,5 м/с. Вечером ему на смену придет северо-восточный ветер со скоростью 2 м/с. Световой день составит 14 часов и 4 минуты.
На севере региона — в Тобольске местами даже будет светить солнце. Синоптики сообщают, что в городе будет облачно, но с прояснениями. Температура воздуха прогреется до +18 градусов. Ночью показатель упадет до +11 градусов. В течение дня в городе будет главенствовать восточный ветер со скоростью 1,6 — 3 м/с. Влажность воздуха составит 78%. Световой день продлится 14 часов и 9 минут.
Заводоуковск накроют ливни. Утром в городе будет +7 градусов и пройдет небольшой дождь. К полудню он перерастет в ливень. Непогода закончится лишь к вечеру. Температура воздуха к полудню прогреется до +14 градусов. В первой половине дня в городе будет дуть восточный ветер со скоростью 3 м/с, вечером в город придет северо-восточный ветер со скоростью 2,1 м/с. Световой день продлится 14 часов и 1 минуту.
В Ялуторовске будет +15 градусов. Город во второй половине дня захлестнут ливни. Ночью температура опустится до +9 градусов. Утром в городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2,5 м/с. К полудню ветер придет с востока со скоростью 3,2 м/с. Вечером он вновь сменит направление на северо-восток со скоростью 2,7 м/с. Влажность воздуха составит 88%. Световой день продлится 14 часов и 2 минуты.
В Ишиме будет облачно, но с прояснениями. Температура воздуха ко второй половине дня прогреется до +16 градусов. К полудню синоптики обещают ливни. Влажность воздуха составит 71%. В городе в течение дня будет главенствовать юго-восточный ветер со скоростью 1,7 — 3,2 м/с. Световой день продлится 13 часов и 59 минут.