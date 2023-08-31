Подросших медвежат-сирот из Тюменской области показали в тверском центре спасения

Было указано, что медвежата-сироты Ермак, Тайга и Лайма не сражались друг с другом и в целом не проявляли агрессии. Малыши держались вместе и иногда играли в шутки или боролись друг с другом. Часто конфликты возникали из-за еды, но персонал центра решил эту проблему, предоставив дополнительные миски голодным девочкам.