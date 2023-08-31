Подросших медвежат-сирот из Тюменской области показали в тверском центре спасения

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Пятимесячные медвежата быстро освоили свой вольер и с удовольствием играли в воде в специальном проточном водоеме. Они также активно копали землю и нюхали запахи окружающего леса, пишет «КП-Тюмень».
Было указано, что медвежата-сироты Ермак, Тайга и Лайма не сражались друг с другом и в целом не проявляли агрессии. Малыши держались вместе и иногда играли в шутки или боролись друг с другом. Часто конфликты возникали из-за еды, но персонал центра решил эту проблему, предоставив дополнительные миски голодным девочкам.
В ближайшем будущем специалистам придется провести масштабную реабилитацию маленьких сирот. Задача ученых не только вырастить медвежат, но и воспитать правильное поведение, чтобы они могли самостоятельно жить в природной среде. Когда малыши подрастут, их вернут в тюменские леса, где они будут жить без вмешательства человека.