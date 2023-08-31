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Подросших медвежат-сирот из Тюменской области показали в тверском центре спасения

31 августа 2023, 11:21
Из Тюменской области отдали троих медвежат-сирот — Ермака, Тайгу и Лайму в тверской центр спасения для медвежат. Специалисты показали малышей и рассказали об их жизни.

Пятимесячные медвежата быстро освоили свой вольер и с удовольствием играли в воде в специальном проточном водоеме. Они также активно копали землю и нюхали запахи окружающего леса, пишет «КП-Тюмень».

Было указано, что медвежата-сироты Ермак, Тайга и Лайма не сражались друг с другом и в целом не проявляли агрессии. Малыши держались вместе и иногда играли в шутки или боролись друг с другом. Часто конфликты возникали из-за еды, но персонал центра решил эту проблему, предоставив дополнительные миски голодным девочкам.

В ближайшем будущем специалистам придется провести масштабную реабилитацию маленьких сирот. Задача ученых не только вырастить медвежат, но и воспитать правильное поведение, чтобы они могли самостоятельно жить в природной среде. Когда малыши подрастут, их вернут в тюменские леса, где они будут жить без вмешательства человека.

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