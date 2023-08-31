Плохая видимость на трассах и массовая задержка рейсов: Тюмень погрузилась в туман

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 06:17
Тюменская Госавтоинспекция рекомендует водителям быть осторожнее на загородных дорогах в условиях недостаточной видимости и выбирать безопасную скорость и дистанцию.
Ранее «Наш Город» писал, что туман полностью парализовал работу тюменского аэропорта Рощино. Прилетающие и вылетающие самолеты задерживаются с 23:05 ночи. Некоторые воздушные суда направляют на запасные аэродромы — в Екатеринбург, в частности, отправлен борт, вылетевший из Ханты-Мансийска в 23:05.
Всего, по данным онлайн-табло Рощино задержаны более 30 прилетающих и порядка 13 вылетающих рейсов. Задержки составляют более девяти часов.