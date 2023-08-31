Плохая видимость на трассах и массовая задержка рейсов: Тюмень погрузилась в туман

Ранее «Наш Город» писал, что туман полностью парализовал работу тюменского аэропорта Рощино. Прилетающие и вылетающие самолеты задерживаются с 23:05 ночи. Некоторые воздушные суда направляют на запасные аэродромы — в Екатеринбург, в частности, отправлен борт, вылетевший из Ханты-Мансийска в 23:05.