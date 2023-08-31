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Госавтоинспекция рекомендует водителям в Тюмени быть осторожнее из-за тумана

Плохая видимость на трассах и массовая задержка рейсов: Тюмень погрузилась в туман

31 августа 2023, 03:41
Фото: Подписчик "Нашего Города"

Госавтоинспекция рекомендует водителям в Тюмени быть осторожнее из-за тумана

Тюменских водителей предупреждают о неблагоприятных погодных условия и снижении видимости на трассах из-за тумана. Туманная дымка окутала все федеральные автодороги.
Видео: Подписчик "Нашего Города"

Тюменская Госавтоинспекция рекомендует водителям быть осторожнее на загородных дорогах в условиях недостаточной видимости и выбирать безопасную скорость и дистанцию.

Фото: ЧС Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что туман полностью парализовал работу тюменского аэропорта Рощино. Прилетающие и вылетающие самолеты задерживаются с 23:05 ночи. Некоторые воздушные суда направляют на запасные аэродромы — в Екатеринбург, в частности, отправлен борт, вылетевший из Ханты-Мансийска в 23:05.

Фото: Типичная Тюмень

Всего, по данным онлайн-табло Рощино задержаны более 30 прилетающих и порядка 13 вылетающих рейсов. Задержки составляют более девяти часов.

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