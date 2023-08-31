Опасные опухоли — меланомы: как их распознать

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Родинка, обычно, является нам известной с самого детства. Она может увеличиваться в размерах со временем, но цвет, оттенок, форма и границы родинки (отделяющие ее от нормальной кожи) обычно гладкие, округлые, овальные или круглые. Это основное отличие родинки от опасных опухолей, которые могут быть подобны меланоме, пояснил онколог в беседе с Pravda.Ru.
Братик подчеркнул, что самыми опасными опухолями являются меланомы, и только онколог-дерматолог может их распознать. Для установления точного диагноза необходимо провести дерматоскопию (взять образец с поверхности родинки).
Клетки из образца будут исследованы цитологами, на основании результатов которых будет принято решение о необходимости радикального удаления опухоли, рассказал врач.
Медик отметил, что родинка может превратиться в злокачественную опухоль под воздействием агрессивных внешних факторов.
«Это может быть вызвано попаданием кислот, воздействием физических факторов, облучением или другими причинами. Однако обычно такое происходит в более пожилом возрасте. При этом родинка меняет свой характер: на ее поверхности появляются блеск, неравномерность, изрезанность контура и пигментация становится неоднородной», — перечислил он признаки опасной трансформации родинки.