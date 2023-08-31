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Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Опасные опухоли — меланомы: как их распознать

31 августа 2023, 12:43
Врач-онколог Александр Братик поделился своим опытом и рассказал, как отличить родинку от опухоли на коже.

Родинка, обычно, является нам известной с самого детства. Она может увеличиваться в размерах со временем, но цвет, оттенок, форма и границы родинки (отделяющие ее от нормальной кожи) обычно гладкие, округлые, овальные или круглые. Это основное отличие родинки от опасных опухолей, которые могут быть подобны меланоме, пояснил онколог в беседе с Pravda.Ru.

Братик подчеркнул, что самыми опасными опухолями являются меланомы, и только онколог-дерматолог может их распознать. Для установления точного диагноза необходимо провести дерматоскопию (взять образец с поверхности родинки).

Клетки из образца будут исследованы цитологами, на основании результатов которых будет принято решение о необходимости радикального удаления опухоли, рассказал врач.

Медик отметил, что родинка может превратиться в злокачественную опухоль под воздействием агрессивных внешних факторов.

«Это может быть вызвано попаданием кислот, воздействием физических факторов, облучением или другими причинами. Однако обычно такое происходит в более пожилом возрасте. При этом родинка меняет свой характер: на ее поверхности появляются блеск, неравномерность, изрезанность контура и пигментация становится неоднородной», — перечислил он признаки опасной трансформации родинки.

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