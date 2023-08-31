Опасные опухоли — меланомы: как их распознать

Родинка, обычно, является нам известной с самого детства. Она может увеличиваться в размерах со временем, но цвет, оттенок, форма и границы родинки (отделяющие ее от нормальной кожи) обычно гладкие, округлые, овальные или круглые. Это основное отличие родинки от опасных опухолей, которые могут быть подобны меланоме, пояснил онколог в беседе с Pravda.Ru.