«Не можем улететь домой!»: в «Рощино» на семь часов задержали рейс из Тюмени в Сургут

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
«У нас отменили рейс „ЮТэйра“ „Тюмень — Сургут“ по погодным условиям. С 7:10 многократно переносили и ожидание уже больше 6 часов», — сообщили недовольные пассажиры изданию Muksun.fm.
Представители авиаперевозчика отказалась комментировать ситуацию. Сотрудница посоветовала обратиться в пресс-службу «ЮТэйра». Дозвониться до колл-центра компании не удалось.
Через некоторое время журналистам удалось дозвониться на горячую линию тюменского аэропорта «Рощино». Там опровергли информацию от пассажиров и сообщили, что горячая еда и напитки для задержанного рейса были предоставлены вовремя. Расчётное время вылета самолёта приблизительно между 13:10 и 13:36. К сожалению, задержка рейса вызвана погодными условиями, вылет лайнера перенесли. Самолёт вылетел из Тюмени в 14:00.
Ранее «Наш город» сообщал, что 31 августа из-за тумана вылет рейса SU1503 задерживают на несколько часов. Более того, к шести часам утра перенесли вылеты лайнеров в Москву, Красноярск, Сочи, Барнаул. Всего более 10 рейсов. Причиной стала непогода. Туманное утро способствовало тому, что многие рейсы компании Аэрофлот задержаны.