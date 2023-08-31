«Не можем улететь домой!»: в «Рощино» на семь часов задержали рейс из Тюмени в Сургут

Через некоторое время журналистам удалось дозвониться на горячую линию тюменского аэропорта «Рощино». Там опровергли информацию от пассажиров и сообщили, что горячая еда и напитки для задержанного рейса были предоставлены вовремя. Расчётное время вылета самолёта приблизительно между 13:10 и 13:36. К сожалению, задержка рейса вызвана погодными условиями, вылет лайнера перенесли. Самолёт вылетел из Тюмени в 14:00.