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«Не можем улететь домой!»: в «Рощино» на семь часов задержали рейс из Тюмени в Сургут

«Не можем улететь домой!»: в «Рощино» на семь часов задержали рейс из Тюмени в Сургут

31 августа 2023, 11:12
Фото: 1MI
Пассажиры авиакомпании «ЮТэйр» сообщили, что вылет самолёта следующего по маршруту «Тюмень — Сургут» задерживается. После почти семи часов ожидания сургутянам не предложили ни еды, ни воды.
«У нас отменили рейс „ЮТэйра“ „Тюмень — Сургут“ по погодным условиям. С 7:10 многократно переносили и ожидание уже больше 6 часов», — сообщили недовольные пассажиры изданию Muksun.fm.

Представители авиаперевозчика отказалась комментировать ситуацию. Сотрудница посоветовала обратиться в пресс-службу «ЮТэйра». Дозвониться до колл-центра компании не удалось.

Через некоторое время журналистам удалось дозвониться на горячую линию тюменского аэропорта «Рощино». Там опровергли информацию от пассажиров и сообщили, что горячая еда и напитки для задержанного рейса были предоставлены вовремя. Расчётное время вылета самолёта приблизительно между 13:10 и 13:36. К сожалению, задержка рейса вызвана погодными условиями, вылет лайнера перенесли. Самолёт вылетел из Тюмени в 14:00.

Фото: Скрин онлайн-табло Рощино

Ранее «Наш город» сообщал, что 31 августа из-за тумана вылет рейса SU1503 задерживают на несколько часов. Более того, к шести часам утра перенесли вылеты лайнеров в Москву, Красноярск, Сочи, Барнаул. Всего более 10 рейсов. Причиной стала непогода. Туманное утро способствовало тому, что многие рейсы компании Аэрофлот задержаны.

Плохая видимость на трассах и массовая задержка рейсов: Тюмень погрузилась в туман
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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Аэропорт Рощино#Туман
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