Котята из Тюмени стали звездами социальных сетей

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Их фотографии с прикольными надписями быстро разлетелись в сети после того, как волонтеры опубликовали забавное видео, на котором котята осваивали новую территорию. Пользователи так смеялись над их поведением, что начали придумывать разные подписи к фотографиям, пишет «КП-Тюмень».
По словам волонтеров из фонда помощи бездомным животным «Потеряшки», котят нашли местные жители у одного из многоэтажных домов на Харьковской улице. Котята находились в коробке и могли погибнуть, но благодаря заботе одной тюменки их удалось спасти. Малышей нашли 10 июля.
Несмотря на популярность котят, они до сих пор не нашли новый дом и продолжают искать своих хозяев, сообщили в фонде «Потеряшки».