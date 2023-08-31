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Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Котята из Тюмени стали звездами социальных сетей

31 августа 2023, 11:15
Маленькие котята из Тюмени стали звездами социальных сетей и мемами. Они привлекли внимание пользователей интернета своим странным взглядом на мир и немного запущенным внешним видом, что послужило поводом для шуток.

Их фотографии с прикольными надписями быстро разлетелись в сети после того, как волонтеры опубликовали забавное видео, на котором котята осваивали новую территорию. Пользователи так смеялись над их поведением, что начали придумывать разные подписи к фотографиям, пишет «КП-Тюмень».

По словам волонтеров из фонда помощи бездомным животным «Потеряшки», котят нашли местные жители у одного из многоэтажных домов на Харьковской улице. Котята находились в коробке и могли погибнуть, но благодаря заботе одной тюменки их удалось спасти. Малышей нашли 10 июля.

Несмотря на популярность котят, они до сих пор не нашли новый дом и продолжают искать своих хозяев, сообщили в фонде «Потеряшки».

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