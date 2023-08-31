Котята из Тюмени стали звездами социальных сетей

Их фотографии с прикольными надписями быстро разлетелись в сети после того, как волонтеры опубликовали забавное видео, на котором котята осваивали новую территорию. Пользователи так смеялись над их поведением, что начали придумывать разные подписи к фотографиям, пишет «КП-Тюмень».