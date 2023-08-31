«Кошмар на улице Пермякова в Тюмени»: хроника войны жильцов с управляющей компанией

«Конечно, доля справедливости в этом есть. Дом многоквартирный. Есть собственники, которые не проживают здесь постоянно, работают по вахтам или сдают свои квартиры. Кто-то уже просто устал от всей этой ситуации и махнул на неё рукой. Есть, конечно, и те, кто живёт по принципу „моя хата с краю“. Периодически активные жители объединяются в инициативные группы, тогда начинаются какие-то подвижки, в том числе и со стороны УК. Но собрать такое количество собственников, чтобы совместно принять решение, очень сложно. Мы уже второй год не можем подписать протоколы о создании совета дома. В этом же документе прописаны решения, которые могут помочь решить ряд проблем. Например, установка камер видеонаблюдения в лифтах. Казалось бы, ведь тогда „ссыкунов“ и вандалов будет легче вычислить, а значит и наказать. Но есть у нас соседи, которые боятся, что за установку такой системы не все смогут платить, а значит им добавятся расходы в платёжку», — поясняют активисты дома.