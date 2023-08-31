«Кошмар на улице Пермякова в Тюмени»: хроника войны жильцов с управляющей компанией

Posted Сегодня, 01:14
Published Сегодня, 01:14
Modified Сегодня, 01:53
Updated Сегодня, 01:53
Злополучный дом стоит на первой линии Пермякова. Красная многоэтажка — одна из нескольких домов в этом районе, построенных московской компанией, на руководство которой в 2015 году было заведено уголовное дело по мошенничеству. А ещё раньше «МДС-ГРУПП» признали банкротом.
Столичный застройщик (есть версия, что интересы компании лоббировал сам Собянин) за несколько лет работы в Тюмени оставил ей в наследство посёлок Комарово и многоэтажки в микрорайоне «Тюменский-2» с долгостроем. И все объекты, особенно МКД, оказались проблемными. К примеру, в доме 81 на Пермякова были постоянные порывы воды. Из трёх подъездов в двух застройщик установил трубы из нержавейки вместо полипропиленовых. Заменить их удалось только в 2021 году на деньги со счёта капремонта.
«Очень много вопросов к тем людям, которые принимали этот дом в эксплуатацию. Как они могли пропустить недостроенные лестничные марши. До сих пор из ступенек торчит арматура, нет стяжки бетона, нет перил. Ходить по такой лестнице опасно, особенно пожилым. Общие балконы тоже без стяжки. В подвале отсутствует ливневая система — это также недоделки застройщика», — говорит жительница дома Людмила Андреевна.
Сам дом был сдан в эксплуатацию в 2012 году. И практически сразу о нём пошла дурная слава. Часть квартир, а их всего 236, были выделены под социальное жилье. Некоторые льготники оказались не только безответственными квартиросъёмщиками, но и пьющими, кто-то даже устроил из своей квартиры притоны для наркоманов. А это постоянный шум, брошенный мусор и непонятные личности, бродящие по подъездам.
«Большая часть жителей — это нормальные, порядочные люди. Неблагополучных квартир всего несколько, но зато сколько они создают неприятностей окружающим. Так ещё алкаши из соседних домов к нам идут. В своих дворах им гадить не дают, они и прутся сюда. Здесь за ними уследить сложнее — дом открыт со всех сторон. Как в соседних — огородится шлагбаумами и заборами не получится из-за сквозного проезда», — поясняет жительница 1-го подъезда Татьяна.
По словам женщины, дождаться полицию, чтобы они помогли усмирить хулиганов — практически невозможно. Правоохранители неохотно реагируют на вызовы в этот дом. Несколько лет назад, местные жители обращались уже с этой проблемой в прокуратуру. Тогда наряды полиции стали наведываться во двор чаще. После таких рейдов во дворе стало спокойнее и чище. Но патрули продлились недолго и маргиналы снова воспряли духом.
«Предупреждение нарушений и забота о спокойствии граждан — ведь это первая функция всех силовых служб. Понятно, что у полиции хватает работы, микрорайон у нас большой, густонаселённый. Но если все знают, вот оно — проблемное место, неужели нельзя организовать сюда регулярные рейды патрулей. Один, второй, третий раз проедут — составят протоколы на распивающих во дворе алкоголь, на родителей, чьи маленькие дети без контроля гуляют до позднего вечера — и таких случаев станет гораздо меньше. А сейчас такое ощущение, что всем наплевать и прав у обычных людей гораздо меньше, чем у дебоширов и выпивох», — возмущается ещё одна местная жительница Ирина.
Её поддерживает активистка дома Людмила Андреевна. Женщина недавно обошла весь второй подъезд, собирала жалобы от соседей. Так вот, оказалось, что из 105 квартир всего четыре нарушают общественный порядок. То есть таких жильцов не так много, но страдают от них все.
«На лестнице часто собираются алкоголики. Эти люди гадят, спят там, ходят в туалет, ломают стены в поисках закладок. Это создаёт угрозу для жильцов дома. Участкового вызывают, но бесполезно. Что он один сделает? Пока придёт — уже никого нет, только грязь осталась», — говорит женщина.
Слова соседей очень показательно подтверждает состояние подъездов. Во втором подъезде, там, где лестница, зияют огромные дыры. Скорее всего — это последствия буйства закладчиков и наркоманов. Буквально на каждом этаже фекалии и мусор. Уборка в этой части подъездов проводится раз в месяц, всё остальное время «сюда выходить страшно».
Бороться с безобразием жильцам мешают и местные алкомаркеты. Рядом с домом есть «КБ», но он хотя бы работает до 22:00, и несколько пивнух, которые спокойно торгуют пивом до полуночи. Такие забегаловки — привлекают во двор ещё больше народу и далеко не всегда трезвого. Местные жители удивляются, ведь не секрет, что данные магазины нарушают закон, но проверить и прикрыть эти лавочки видимо у кого-то рука не поднимается.
Ещё одна боль жителей дома — двор. Это достаточно большая площадь, которая используется максимально неэффективно. На придомовой территории установлен куцый детский городок и маломальское спортоборудование. Всё остальное — просто песок, на котором выгуливают собак. При этом территорией, в том числе парковочными местами, пользуются и жители соседних домов. А ведь если эту площадь с умом распланировать, то тут хватило бы места на детскую и спортивную площадки и зону отдыха. Да и парковку есть куда расширить. Но у управляющей на это нет денег, а администрация города не поможет, пока дому не исполнится 15 лет. Выход один — собрать средства с жильцов, но это неподъёмные для них траты, с учётом масштаба реконструкции и того, что двор открытый — огородить его не позволяет закон, и придомовой территорией пользуется все соседние МКД.
«Наш двор сейчас — бесполезное поле. А ведь здесь можно было бы даже разместить волейбольную площадку. Глядишь, и дети бы стали больше заниматься спортом. Пусть они лучше целыми днями мяч гоняют, чем пакостят по подъездам», — сетует Людмила Индреевна.
Обслуживанием дома занимается УК «Восточный». И к этой компании у жильцов накопилось много претензий к качеству их работы.
«Работы управляющей компании не видно. За полтора года, которые я живу в этом доме, сделали загородки для клумб, привезли песок на детскую площадку и поменяли линолеум в лифтах. Косметический ремонт проводился два года назад. Крыльцо у дома, а их у нас три, имеют замызганный вид. Поломаны крыши над входами в подвал. Входные двери в тамбуре — из тонкой фанеры, их давно пора заменить», — перечисляет Людмила Андреевна.
Кроме того, после дождей и снега вся вода уходит под дом, а там, напомним, нет ливневой системы. Особенно достается третьему подъезду. Его жители переживают, что потопы могут нанести ущерб основанию дома.
Как говорит Ольга — ещё одна неравнодушная жительница дома — она много раз просила УК открыть подвалы и показать их состояние, а заодно и проверить общедомовые счётчики. И по закону у собственников на это есть право. Однако представители управляющей компании каждый раз находили тысячу и одну оговорку — то нет ключа, то нет специалиста, без которого якобы нельзя туда заходить.
Буквально накануне управляющая всё-таки пустила в подвал активистов. Их фотоотчёт наглядно показывает, в каком состоянии находятся техпомещения — неубранные кучи строительного мусора, стоит вода, очень много насекомых, и как отметили очевидцы, всё это сопровождается «дикой вонью».
«По правилам — плановые осмотры каждого многоквартирного дома, в том числе всего инженерного оборудования, техпомещений и фасада здания, должны производиться два раза в год: весной и осенью. Логично допустить, что если наши подвалы находятся в таком ужасном состоянии, то долгое время УК никакой инспекции там не проводила, или сырость и насекомые для них — это не такие значительные нарушения», — отмечают активисты.
Сейчас, конечно, управляющая привезла песок с щебнем и засыпала ими лужи в подвале. Но, задаются вопросом жильцы, неужели нельзя это было сделать раньше и достаточно ли будет принятых мер, ведь уже начинается осень, дождей будет больше.
Зато у сотрудников УК хватает время на «сидение» в чате дома, где они активно препираются с его участниками. Все неудобные замечания они игнорируют, а на другие назначают ответственными самих жильцов.
«Конечно, доля справедливости в этом есть. Дом многоквартирный. Есть собственники, которые не проживают здесь постоянно, работают по вахтам или сдают свои квартиры. Кто-то уже просто устал от всей этой ситуации и махнул на неё рукой. Есть, конечно, и те, кто живёт по принципу „моя хата с краю“. Периодически активные жители объединяются в инициативные группы, тогда начинаются какие-то подвижки, в том числе и со стороны УК. Но собрать такое количество собственников, чтобы совместно принять решение, очень сложно. Мы уже второй год не можем подписать протоколы о создании совета дома. В этом же документе прописаны решения, которые могут помочь решить ряд проблем. Например, установка камер видеонаблюдения в лифтах. Казалось бы, ведь тогда „ссыкунов“ и вандалов будет легче вычислить, а значит и наказать. Но есть у нас соседи, которые боятся, что за установку такой системы не все смогут платить, а значит им добавятся расходы в платёжку», — поясняют активисты дома.
Стоит отметить, что должников в доме предостаточно. В основном это те, кто живет по соцнайму. На некоторых квартирах задолженность составляет сотни тысяч рублей. Опять же, по большей части это соцарендаторы.
«Людям государство предоставило жильё. А они мало того, что содержат его не в надлежащем состоянии, обрастают тараканами и клопами, так и ещё и не платят за него. Управляющая говорит, что не может повлиять на них. Этими вопросами должна заниматься администрация города, которой принадлежат эти квартиры, но и чиновникам видимо этим некогда заниматься. Ни разу я не видела, чтобы к этим людям кто-нибудь из администрации пришёл с проверкой, а по идее должны бы, ведь жильё это находится на балансе города. Не могут оплатить долг — пусть заставят отрабатывать его на общественных работах, в той же УК — дворником или уборщиком», — поделилась мнением жительница 3-го подъезда.
При этом, как отмечают наши собеседники, должники и алкаши стали очень удобным аргументом для УК. Ведь если что, кто виноват? Конечно, маргиналы. А заодно и все другие жильцы — это же они не могут усмирить хулиганов, вандалов и дебоширов, а заодно и «выбить» из них долги за коммуналку. Тогда зачем УК следить за порядком, мыть и чинить, ведь всё равно натопчут и сломают.
В чате представители управляющей неоднократно заявляли, что Пермякова, 81 — самый проблемный объект на их обслуживании. А всего в управлении УК «Восточный» находятся 19 многоэтажек по улицам Пермякова, Карнацевича, Гольцова и Артамонова. За каждый из них управляющая держится «мертвой хваткой». Так, весной 2022 года жильцы дома 1 ул. Василия Гольцова на общем собрании приняли решение сменить управляющую. Многоквартирник должен был перейти в обслуживание «ДомЭксперта». Однако «Восточный» выбор жильцов не принял.
«Не согласившись с таким положением, ООО „УК „Восточный“ обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском о признании недействительным приказа инспекции об исключении дома из его управления и ходатайствовало о применении обеспечительных мер, связанных с приостановлением действия приказа органа госжилнадзора. Суд удовлетворил ходатайство, так дом на несколько месяцев снова оказался в управлении ООО „УК „Восточный„“, — сказано в сообщении Госжилинспекции.
В январе этого года Арбитражный суд отказал УК «Восточный» в удовлетворении исковых требований. На сегодня дом продолжает обслуживаться в «Восточном». С жильцами МКД было проведено ещё одно собрание и на этот раз собственники жилья выразили желание остаться с прежней управляющей.
Все дома, обслуживаемые «Восточным», достались ему в наследство от УК «Квартал», которая в 2018 году была признана Арбитражным судом банкротом.
«Вопрос — как эта компания вообще стала нашей управляющей? Должны быть протоколы голосования. Я спрашивала у соседей, но мало кто из них помнит, что они заполняли что-то подобное. И лично мне такие протоколы в руки не попадали. Было бы неплохо проверить легитимность этого голосования.
И как только поднимается вопрос о смене обслуживающей организации, так первое, что мы слышим от нашей УК — кому вы нужны? — У дома плохая репутация. Однако, после таких эксцессов — управляющая начинает активизировать свою работу, проводить собрания. Но их инициативы надолго не хватает», — комментирует Юлия, жительница 2-го подъезда.
Несмотря на то, что у жителей злополучного дома претензий накопилось предостаточно, главное, что они хотят — адекватного отношения от УК. Чтобы поломки ремонтировались, в подъездах и техпомещениях поддерживалась чистота, обещания выполнялись, и управляющая «не стеснялась» показывать планы и отчёты по своей работе.
«Рядом — в доме 83 по Пермякова, в подъездах побелили и покрасили первые этажи, заменили входные двери на железные, покрасили лифты, отремонтировали крыльцо. Красиво, стильно. Уборка у них проводится качественно. Откуда такая дискриминация?», — возмущается пенсионерка Людмила Андреевна.
На вопрос, почему женщина продолжает жить в этом доме, может проще найти более благополучный ЖК и переехать туда, она ответила, что ей нравится её квартира и расположение района. Людмила Ивановна пояснила, дом тёплый, планировка — шикарная, такую в новостройках сейчас не найти, к тому же, здесь удобная транспортная развязка и есть вся необходимая инфраструктура. С соседями ей тоже повезло. Этаж всегда чистый и тихий. Настроение омрачает только состояние лифтов и подъездов, равнодушие некоторых жильцов и бездействие УК.
В Тюменской Госжилинспекции «Нашему городу» сообщили, что от жителей дома №81 по улице Пермякова за весь период поступило всего четыре жалобы. Одна из них зарегистрирована в июне этого года. В ведомстве отметили, если управляющая компания не исполняет свои обязанности в полном объёме или ненадлежащем качестве, собственники квартир могут обратиться к ним. На основании их заявления будет проведена проверка.
Сейчас инициативные жильцы уже подготовили коллективную жалобу, в которой подробно зафиксированы все нарушения. Активисты обещают довести своё дело до конца, чтобы их дом наконец-то стал не только опрятным, но и безопасным. Единственное о чём они просят, это помочь им привести в «чувство» и к ответственности нарушителей общественного порядка, злостных неплательщиков и чтобы УК добросовестно относилась к своим обязанностям.
С управляющей компанией «Восточный» редакции «Нашего города» связаться не получилось — то не было на месте нужного специалиста, то он на планёрке, то он сам перезвонит. Не дождавшись ответа, в компанию на имя гендиректора был отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, как УК может помочь жильцам данного дома привести его в надлежащее состояние.