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Тюменцы вовремя не смогли отправиться в столицу

Из-за непогоды в тюменском «Рощино» задерживают вылет более 10 рейсов

31 августа 2023, 02:54
Фото: 1MI
Тюменцы вовремя не смогли отправиться в столицу
Подписчик издания «Nashgorod.ru» сообщил нам, что из-за тумана вылет рейса SU1503 задерживают на несколько часов. Воздушное судно должно было полететь в Москву. Как оказалось, это не единственный город, в который тюменцы прилетят с опозданием.

На официальном сайте тюменского аэропорта «Рощино» сообщается, что вылет более десятка рейсов задерживается.

— Жду самолет дома, за 3 часа до вылета оповещение пришло, и я спать пошла, — сообщила подписчица нашего издания. Девушка должна была вылететь в Москву.

Воздушные судна с опозданием отправятся не только в столицу, но и в Красноярск, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Уфу и Сочи. Наши источники сообщают, что причиной тому стала непогода. Туманное утро способствовало тому, что многие рейсы компании Аэрофлот задержаны. Так, например вылет в Москву должен был произойти в 5:25. Однако в «Рощино» сообщили, что рейс перенесли на 11:45. А воздушный лайнер, который должен был вылететь в Санкт-Петербург в 5:45 отправится туда в 10:00.

Ранее мы сообщали, что сразу три рейса задерживаются в аэропорту. Проблемы возникли с самолётами из Антальи и Ханты-Мансийска. Задерживается вылет лайнера в Казань.

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#Тюмень#Самолет#Самолеты#Полеты#Анастасия Ильина#Ограничение полетов
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