Из-за непогоды в тюменском «Рощино» задерживают вылет более 10 рейсов

Воздушные судна с опозданием отправятся не только в столицу, но и в Красноярск, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Уфу и Сочи. Наши источники сообщают, что причиной тому стала непогода. Туманное утро способствовало тому, что многие рейсы компании Аэрофлот задержаны. Так, например вылет в Москву должен был произойти в 5:25. Однако в «Рощино» сообщили, что рейс перенесли на 11:45. А воздушный лайнер, который должен был вылететь в Санкт-Петербург в 5:45 отправится туда в 10:00.