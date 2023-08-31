Из-за непогоды в тюменском «Рощино» задерживают вылет более 10 рейсов

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
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Updated Сегодня, 02:56
На официальном сайте тюменского аэропорта «Рощино» сообщается, что вылет более десятка рейсов задерживается.
— Жду самолет дома, за 3 часа до вылета оповещение пришло, и я спать пошла, — сообщила подписчица нашего издания. Девушка должна была вылететь в Москву.
Воздушные судна с опозданием отправятся не только в столицу, но и в Красноярск, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Уфу и Сочи. Наши источники сообщают, что причиной тому стала непогода. Туманное утро способствовало тому, что многие рейсы компании Аэрофлот задержаны. Так, например вылет в Москву должен был произойти в 5:25. Однако в «Рощино» сообщили, что рейс перенесли на 11:45. А воздушный лайнер, который должен был вылететь в Санкт-Петербург в 5:45 отправится туда в 10:00.
Ранее мы сообщали, что сразу три рейса задерживаются в аэропорту. Проблемы возникли с самолётами из Антальи и Ханты-Мансийска. Задерживается вылет лайнера в Казань.