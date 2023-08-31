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Из тюменских магазинов может исчезнуть «Доширак»

Из тюменских магазинов может исчезнуть «Доширак»

31 августа 2023, 10:17
Фото: 1MI
В тюменских магазинах может исчезнуть легендарная лапша «Доширак». На заводе, где её производят, ощущается острая нехватка кадров.

О проблеме на производстве в Саратовской области сообщил источник Telegram-канала Mash. Большинство трудящихся — мигранты из Азии, но сейчас они уезжают в Казахстан и Южную Корею. Рабочих рук не хватает, а отгружать успевают только крупным торговым сетям. Но руководство обещает не допустить роста цен.

По данным «Нашего города», на данный момент в тюменских магазинах лапша продается за 65 — 70 рублей (сети «Ашан», «Магнит», «Маяк»). Пока тюменские оптовики не ощущают проблем с отгрузкой товара.

Фото: Скрин сайта магазина Ашан

В июле «Наш город» сообщал, что в одном из сетевых магазинов Тюмени за «Доширак» нужно заплатить 72 рубля. При этом состав лапши изменился, она стала бледно-жёлтого цвета.

В Тюмени цена на «Доширак» достигла исторического максимума
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#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы
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