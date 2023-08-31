Из тюменских магазинов может исчезнуть «Доширак»

О проблеме на производстве в Саратовской области сообщил источник Telegram-канала Mash. Большинство трудящихся — мигранты из Азии, но сейчас они уезжают в Казахстан и Южную Корею. Рабочих рук не хватает, а отгружать успевают только крупным торговым сетям. Но руководство обещает не допустить роста цен.