Итоги дня Тюмени: уникальный ребенок, тюменская фирма и чиновники Эстонии, туман

Изначально врачи поставили диагноз «Пузырчатка», но после анализа крови маму и малышку направили в Тюмень, где и был поставлен более точный диагноз. Девочка появилась на свет 31 мая. У девочки начали лезть зубки, плач стоит целыми днями — количество пузырей увеличилось, так как малышка потеет. По словам девушки, за эти почти три месяца это время она привыкла к ежедневным перевязкам и обработкам ран.