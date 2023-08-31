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Published Сегодня, 18:43

Modified Сегодня, 18:59

Updated Сегодня, 18:59

Итоги дня Тюмени: уникальный ребенок, тюменская фирма и чиновники Эстонии, туман

Итоги дня Тюмени: уникальный ребенок, тюменская фирма и чиновники Эстонии, туман

31 августа 2023, 18:43
Фото: 1MI
Дайджест событий Тюменской области за 31 августа.
Сюжет
Итоги

Десятки авиарейсов задержаны в Тюмени из-за тумана

Из-за тумана вылет рейса SU1503 задерживался на несколько часов. Воздушное судно должно было лететь в Москву. На официальном сайте тюменского аэропорта «Рощино» сообщается, что вылет более десятка рейсов задерживается. Самолёты и в Красноярск, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Уфу и Сочи. Наши источники сообщают, что причиной тому стала непогода. Туманное утро способствовало тому, что многие рейсы компании Аэрофлот задержаны.

«Эффект бабочки»: в Тюменской области на свет появился уникальный ребенок

Малышка растёт с редкой генетической болезнью — врождённый буллезный эпидермолиз дистрофический рецессивный инверсный (БЭДРИ). Мия вошла в число людей, которых называют «бабочками» у них быстро слазит кожа. Болезнь наблюдается у 5-20 человека из одного миллиона.

Изначально врачи поставили диагноз «Пузырчатка», но после анализа крови маму и малышку направили в Тюмень, где и был поставлен более точный диагноз. Девочка появилась на свет 31 мая. У девочки начали лезть зубки, плач стоит целыми днями — количество пузырей увеличилось, так как малышка потеет. По словам девушки, за эти почти три месяца это время она привыкла к ежедневным перевязкам и обработкам ран.

Фирма «Тюменские аэрозоли» оказалась втянута в скандал вокруг премьера Эстонии

Тюменская компания, специализирующаяся на создании средств защиты, приобретала у Stark Logistics (фирмы Арво Халлика, мужа премьер-министра Эстонии Кайи Каллас), компоненты для изготовления слезоточивого газа.

Среди постоянных клиентов предприятия «Тюменские аэрозоли» названы силовые и охранные структуры, «Почта России» и предприятия ТЭК.

Среди недавних громких заявлений Кайи Каллас был призыв запретить выдачу туристических виз в ЕС для россиян, потому что это «привилегия». Кроме того, Эстония запретила въезд гражданам России.

Скандальную тюменскую стримершу «Жади» увезли в психиатрическую лечебницу

Женщину, обвиняемую в истязании двоих детей, направили в московский психиатрический стационар после диагностики. В ходе следствия по делу женщины, она прошла психиатрическую экспертизу в Тюмени.

Также стало известно, что старший сын женщины, по словам инсайдера, сам предложил матери вести стримы, чтобы таким образом зарабатывать деньги. Однако до сих пор неизвестно, был ли случай, ставший основанием для задержания «Жади» постановочным или реальным.

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