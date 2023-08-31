Глава администрации Тюмени Кухарук не вышел на работу из-за тумана

По данным Ура.Ру, глава администрации Тюмени ждет отправки в Тюмени в зале ожидания Шереметьево вместе с другими пассажирами рейса, которых уже то запускали в самолет, то возвращали обратно в аэропорт. Мэр летит эконом-классом.