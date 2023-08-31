Глава администрации Тюмени Кухарук не вышел на работу из-за тумана

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Рейс из Шереметьево в Рощино был отложен на несколько часов. По предварительным данным, в Тюмени борт приземлится только в 13:39.
По данным Ура.Ру, глава администрации Тюмени ждет отправки в Тюмени в зале ожидания Шереметьево вместе с другими пассажирами рейса, которых уже то запускали в самолет, то возвращали обратно в аэропорт. Мэр летит эконом-классом.
Ранее «Наш Город» писал, что ночной туман в четверг парализовал работу аэропорта Рощино. Отложены были вылеты десятки рейсов, задержано прибытие более 30 самолетов.