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Глава администрации Тюмени Кухарук не вышел на работу из-за тумана

Глава администрации Тюмени Кухарук не вышел на работу из-за тумана

31 августа 2023, 06:31
Фото: 1MI
Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук должен был прилететь из Москвы в Тюмень еще в 4:25 утра, однако небесная канцелярия внесла коррективы в работу тюменской воздушной гавани.

Рейс из Шереметьево в Рощино был отложен на несколько часов. По предварительным данным, в Тюмени борт приземлится только в 13:39.

По данным Ура.Ру, глава администрации Тюмени ждет отправки в Тюмени в зале ожидания Шереметьево вместе с другими пассажирами рейса, которых уже то запускали в самолет, то возвращали обратно в аэропорт. Мэр летит эконом-классом.

Тюменский аэропорт возобновил работу
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Ранее «Наш Город» писал, что ночной туман в четверг парализовал работу аэропорта Рощино. Отложены были вылеты десятки рейсов, задержано прибытие более 30 самолетов.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Руслан Кухарук#Задержка рейса#Рощино#Рощино аэропорт
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