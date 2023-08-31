Эксперты снизили стоимость компании тюменского миллиардера сразу в 5 раз

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
На данный момент Хусаинов полагает, что тюменская риэлторская компания может стоить 15 млрд. Между тем эксперты более консервативны в оценках.
«На основании средних мультипликаторов рынка, не учитывающих планов по развитию и ретроспективной отчетности, ориентировочная стоимость составляет около 2,5–3 млрд рублей», — сообщили представители Commonwealth Partnership.
В другой консалтинговой компании оценили «Этажи» в 5 млрд рублей.
Стали известны итоги работы «Этажей» за 2022 год, выручка составила 14 млрд рублей. Кроме того, за период с июня 2022 по июнь 2023 года вся сеть провела 242 500 сделок. С 2010 года организация стала расширять сеть и вышла на рынок Сургута. Далее организация стала быстро расти. По данным «СПАРК-Интерфакса», Елена Хусаинова и сейчас владеет 50% ООО «Этажи», еще 50% принадлежат Ильдару Хусаинову, и по состоянию на середину 2023 года ООО «Этажи» не имело долей в партнерских компаниях. На данный момент сеть состоит из 320 франшиз, работающих в 15 странах мира. Больше всего филиалов в СНГ, есть офис в ОАЭ.
Четыре года назад объединение строительных компаний под названием «Галерея застройщиков» пошла на конфликт с агентствами по недвижимости в Тюмени. Местные СМИ тоже писали об этой ситуации, в том числе и «Наш город». История началась с того, что несколько крупных застройщиков обещали покупателям скидки при обращении в отдел продаж напрямую, минуя риелторов. Девелоперы постепенно снижали комиссию для агентств от 3% до 1% в течение нескольких месяцев. Агентства по недвижимости в ответ объявили о бойкотировании группы застройщиков. На данный момент из 8 крупных девелоперов не работают с «Этажами» только 3.