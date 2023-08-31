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Эксперты снизили стоимость компании тюменского миллиардера сразу в 5 раз

Эксперты снизили стоимость компании тюменского миллиардера сразу в 5 раз

31 августа 2023, 13:52
Фото: 1MI
Рублёвый миллиардер Ильдар Хусаинов дал интервью журналу Forbes. Он полагает, что в 2023 году компания сумеет выйти на выручку в 15-17 млрд рублей. К 2027 году стоимость «Этажей» может достигнуть 50-60 млрд.

На данный момент Хусаинов полагает, что тюменская риэлторская компания может стоить 15 млрд. Между тем эксперты более консервативны в оценках.

«На основании средних мультипликаторов рынка, не учитывающих планов по развитию и ретроспективной отчетности, ориентировочная стоимость составляет около 2,5–3 млрд рублей», — сообщили представители Commonwealth Partnership.

В другой консалтинговой компании оценили «Этажи» в 5 млрд рублей.

Стали известны итоги работы «Этажей» за 2022 год, выручка составила 14 млрд рублей. Кроме того, за период с июня 2022 по июнь 2023 года вся сеть провела 242 500 сделок. С 2010 года организация стала расширять сеть и вышла на рынок Сургута. Далее организация стала быстро расти. По данным «СПАРК-Интерфакса», Елена Хусаинова и сейчас владеет 50% ООО «Этажи», еще 50% принадлежат Ильдару Хусаинову, и по состоянию на середину 2023 года ООО «Этажи» не имело долей в партнерских компаниях. На данный момент сеть состоит из 320 франшиз, работающих в 15 странах мира. Больше всего филиалов в СНГ, есть офис в ОАЭ.

Четыре года назад объединение строительных компаний под названием «Галерея застройщиков» пошла на конфликт с агентствами по недвижимости в Тюмени. Местные СМИ тоже писали об этой ситуации, в том числе и «Наш город». История началась с того, что несколько крупных застройщиков обещали покупателям скидки при обращении в отдел продаж напрямую, минуя риелторов. Девелоперы постепенно снижали комиссию для агентств от 3% до 1% в течение нескольких месяцев. Агентства по недвижимости в ответ объявили о бойкотировании группы застройщиков. На данный момент из 8 крупных девелоперов не работают с «Этажами» только 3.

Компания «Этажи» не получила разрешение на строительство головного офиса
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#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы
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