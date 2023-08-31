Эксперты снизили стоимость компании тюменского миллиардера сразу в 5 раз

Стали известны итоги работы «Этажей» за 2022 год, выручка составила 14 млрд рублей. Кроме того, за период с июня 2022 по июнь 2023 года вся сеть провела 242 500 сделок. С 2010 года организация стала расширять сеть и вышла на рынок Сургута. Далее организация стала быстро расти. По данным «СПАРК-Интерфакса», Елена Хусаинова и сейчас владеет 50% ООО «Этажи», еще 50% принадлежат Ильдару Хусаинову, и по состоянию на середину 2023 года ООО «Этажи» не имело долей в партнерских компаниях. На данный момент сеть состоит из 320 франшиз, работающих в 15 странах мира. Больше всего филиалов в СНГ, есть офис в ОАЭ.