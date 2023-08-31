«Эффект бабочки»: в Тюменской области на свет появился уникальный ребенок

Особенный ребёнок это всегда тяжело, как морально и физически, так и финансово. Особенно, когда диагноз ставится неожиданно. Однако, помимо Мии в семье есть ещё сын и дочь. Поэтому родители стараются найти возможность вернуться к прежней жизни, а, возможно, даже лучшей, чем была.