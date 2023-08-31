«Букет на миллион»: во сколько тюменцам обойдутся цветы к 1 сентября

Родители считают, что букет к 1 сентября — выражение уважения к педагогу и добрая традиция, которая как бы вознаграждает труд школьных работников. Многие опасаются, что ребенок, который придет в школу без букета может быть обделен вниманием на уроках или же ему могут занижать оценки. Однако тюменские учителя признаются, что цветы — это лишь формальность, для многих это необязательный атрибут приветствия от ученика.