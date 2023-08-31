«Букет на миллион»: во сколько тюменцам обойдутся цветы к 1 сентября

Posted 31 августа 2023, 09:48
Published 31 августа 2023, 09:48
Modified 31 августа 2023, 09:50
Updated 31 августа 2023, 09:50
Мода на букеты для учителей не так динамична, по словам тюменских флористов, в почете у родителей школьников все еще гладиолусы, георгины и астры. Изменился лишь формат подачи этих цветов и расширился выбор цветов и оттенков.
«Сейчас это не те букеты из 90-х, которые всем сразу представляются. Появляются новые подвиды и цветовые решение, да и то, как заиграет букет с цветком зависит от флориста. Если раньше были в основном фиолетовые и темно-красные гладиолусы, „как у бабушки на даче“, то сейчас чуть ли не любого цвета радуги есть варианты», — рассказала «Нашему городу» флорист Виктория.
Однако ценится и вечная классика — розы. Но монобукеты из этих цветов выбирают не часто. Во-первых из-зы высокой стоимости одного цветка, во-вторых, они выглядят излишне «романтично». Чаще всего флористов просят вписать одну крупную розу в общий букет.
Однако в этом году в тренде нестандартные решения, которые уже полюбились некоторым родителям школьников — подсолнухи. В сочетании с другими оранжево-красными и белыми цветами букет выглядит особенно «по-осеннему» и точно подходит к случаю. Однако креатив — удовольствие не из дешевых. Средняя стоимость такого букета варьируется от 2 до 8 тысяч рублей.
Да и цветы нынче вовсе роскошь, по сравнению с 2021 годом стоимость увеличилась в среднем на 50-80 рублей за одну штуку. Букет из 11 гладиолусов обойдется покупателю примерно в 3 850 рублей. Сейчас средняя стоимость цветочной композиции к 1 сентября варьируется от 2000 до 5000 рублей. Однако можно собрать и бюджетный вариант за 1000-1500 рублей, букет получится небольшой и будет состоять из гвоздик, сухоцветов или хризантем.
Родители считают, что букет к 1 сентября — выражение уважения к педагогу и добрая традиция, которая как бы вознаграждает труд школьных работников. Многие опасаются, что ребенок, который придет в школу без букета может быть обделен вниманием на уроках или же ему могут занижать оценки. Однако тюменские учителя признаются, что цветы — это лишь формальность, для многих это необязательный атрибут приветствия от ученика.
«Конечно, всегда приятно, когда дарят букет красивый, но я ведь тоже знаю сколько это все стоит. А цветы эти простоят несколько дней и все, считайте деньга на ветер. Мне кажется, что проще один букет от класса дарить, если очень хочется учителя порадовать. Причем не стоит особо роскошный и большой выбирать. Пусть будет маленький и стоит долго, так точно не придется десяток ваз в классе и дома искать, чтобы все расставить, как полагается», — признается учительница русского языка и литературы Ирина.
Многие педагоги признались, что порою куча букетов — это тягость, которую приходится тащить до дома или расставлять по ведрам в кабинете. Некоторые даже предпочли бы вовсе не получать цветов, вместо того, чтобы заморачиваться с их хранением и последующей утилизацией.
«Не понимаю зачем такие траты на цветы. Мне всегда приятно получать букет с дач моих школьников, особенно, если ребенок сам его собирал — вот это чудный подарок. А огромный букет за 3 тысячи, которые уйдут на ветер… Не знаю даже… Лучше на эти деньги что-то купить ребенку», — говорит педагог начальных классов Валентина.
Также многие учителя признались, что приятнее им было бы получить что-то сделанное руками ребенка во время каникул. Это показало бы, что ребенок сам хочет сделать что-то приятное для педагога, а значит работа учителя выполнена должным образом.
Не стоит забывать, что сотрудникам образовательных организаций запрещено дарить презенты, цена которых выше 3 000 рублей. В противном случае это могут расценить как взятку. Однако на практике цену букетов никто проверять не будет, это по большей части касается иных подарков.
Если вы не планируете дарить цветы, но хотите оказать учителю знак внимания, то лучше выбирать более безопасные варианты, например, канцелярские принадлежности или сладости. Причем выбирать из премиум-сегмента точно не стоит ради безопасности самого учителя. Поэтому технику и украшения дарить также запрещено.
Сейчас вполне уместно будет подарить педагогу именную ручку, кружку с портретом класса или новенькую указку. Другим отличным вариантом будет видеопоздравление от всего класса, которое точно придется любящему педагогу по душе.