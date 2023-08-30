«Зонтичный» механизм для поддержки гостиниц: предложение Корпорации МСП

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:55
Предложение было высказано генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем в рамках стратегической сессии Правительства РФ по развитию туризма, пишет ТАСС.
Корпорация МСП уже осуществляет поручительства за предприятия перед банками, но существующий уровень потерь недостаточен для поддержки инвестиционных проектов в гостиничном бизнесе. Для этого может быть введена специальная система «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем потерь для отрасли гостиничного бизнеса. Банки будут выдавать больше кредитов на крупные суммы на долгосрочные проекты, так как 50% риска будет брать на себя государство через Корпорацию МСП, сообщил Исаевич.
Он также заявил, что благодаря внедрению этой инициативы банковские учреждения могут выдать 20 млрд рублей до 2030 года при максимальных бюджетных расходах в размере 1 млрд рублей. В свою очередь, предприятия будут инвестировать около 5 млрд рублей. Это позволит создать 8 тыс. новых гостиничных номеров и модернизировать 12 тыс. уже существующих.
Малый и средний бизнес в гостиничном секторе имеет большой потенциал для развития и расширения, предприятия готовы активно инвестировать, но они нуждаются в значительной поддержке со стороны государства, отметил Исаевич.
По словам генерального директора Корпорации МСП, на данный момент малые и средние предприятия все больше нуждаются в заемных средствах.
Доля кредитования МСП в этом году выросла в два раза по сравнению с прошлым годом. Значительный вклад в этот показатель делает государственная поддержка, из которой каждый третий рубль направляется на стимулирование инвестиций.
Драйвером стала запущенная совместная программа Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП. Благодаря ей малые и средние предприятия привлекли 16,7 млрд рублей для реализации 148 проектов. В этом году 54 гостиничных проекта уже получили средства в размере 7,5 млрд рублей. С их помощью будет создано и модернизировано более 3 тыс. номеров, заключил генеральный директор Корпорации МСП.
На сегодняшний день малые и средние предприятия значительно способствуют развитию гостиничной индустрии. Только в гостиничном секторе они обеспечивают занятость для более чем 184 тыс. человек, что составляет треть всех работников гостиниц в стране. При незначительном увеличении числа предприятий число рабочих мест выросло почти на 24%.