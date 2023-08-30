«Зонтичный» механизм для поддержки гостиниц: предложение Корпорации МСП

Корпорация МСП уже осуществляет поручительства за предприятия перед банками, но существующий уровень потерь недостаточен для поддержки инвестиционных проектов в гостиничном бизнесе. Для этого может быть введена специальная система «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем потерь для отрасли гостиничного бизнеса. Банки будут выдавать больше кредитов на крупные суммы на долгосрочные проекты, так как 50% риска будет брать на себя государство через Корпорацию МСП, сообщил Исаевич.