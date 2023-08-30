«Все можно пережить и перетерпеть»: тюменец стал релокантом в Израиле и не пожалел

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Решение, куда ехать принимали за считанные дни и тут пригодилась семейная легенда о еврейских корнях. Молодой тюменец поделится с «Нашим городом» как ему удалось устроиться в Израиле и почему страна напомнила ему Россию из нулевых.
Сергей с женой с началом спецоперации стали срочно паковать чемоданы: было страшно не за себя, а за будущее трехлетней дочери Алисы. Выбор вначале был между Австралией и Новой Зеландией, но там были колоссальные денежные затраты — далеко не один миллион рублей. Тогда Сергей вспомнил о семейной легенде, что его прабабушка была еврейкой, а ее сестры в свое время стали жертвами холокоста.
«Они, как крымские евреи, были расстреляны. Смогла спастись только прабабушка. Помимо этой истории никаких свидетельств, что у меня какие-то еврейские корни, не было, только свидетельство о смерти бабушки. Но тем не менее мы решили копать в эту сторону и подали заявление в компанию, которая занимается поиском документов, подтверждающих еврейское происхождение. Так как бабушка была коммунисткой, она свое еврейское происхождение в документах вычеркнула и везде писала, что была русской. Мы не верили в благополучный исход, но тем не менее нам документы собрали. Получилась огромная папка и с этими документами мы уехали», — рассказывает Сергей.
Въехала тюменская семья в Израиль как туристы, которым неохотно сдают жилье, грубят, пытаются «кинуть на деньги» риелторы, турагенты, менеджеры… После подачи документов в консульство для получения вида на жительства и последующего гражданства, семье месяц пришлось ютиться в съемной квартире в 30 квадратных метров за три тысячи долларов. Несмотря на солидную папку с доказательной базой еврейского происхождения, Сергей опасался, что может и не стать эмигрантом новой волны.
«Успех и удача от прохождения консульской проверки зависит исключительно от настроения консула, его взглядов на жизнь. В Израиле принято считать, что документы после 90-го года должны подвергаться большому сомнению. Их могут посчитать подделкой», — вспоминает тяжелый период обустройства новый житель Израиля.
Однако Сергею, как инженеру по строительству промышленных объектов, удалось за две недели устроиться на работу в интернациональный коллектив большой немецкой компании, производящей опалубку, арендовать приличную квартиру, купить автомобиль, устроить трехлетнего ребенка в садик, и уже планировать с супругой отпуск.
«Переезда боятся не стоит, все намного проще, чем кажется с того берега. Все идет по накатанной: находишь свою первую квартиру, находишь работу, начинаешь зарабатывать деньги, строить карьеру. Мы приехали в ноябре, сейчас конец августа, и я вышел на тот же доход и стиль жизни, что у меня был в России. Страна стабильная. Здесь ты всегда можешь сказать, какое у тебя будет будущее», — делится Сергей, не жалея о своем решении переехать в Израиль.
В Израиле четверть населения говорит на русском, причем это не только представители России, но и Белоруссии, Украины, Донбасса, бывших стран СНГ. Для жителей Израиля, по словам Сергея, нет национального вопроса.
«Им [евреям] говорят, что Россия и Украина воюют, но никакой острой реакции на это ни у кого нет. Никто эту тему среди русских и украинцев тоже не поднимает, потому что понимают, что это болезненно, смысла нет обсуждать. Все говорим по-русски, все учим иврит и превращаемся в добропорядочных израильских граждан с корнями в странах бывшего СНГ», — рассказывает о закрытом национальном вопросе Сергей.
Однако тюменец отмечает, что со знанием английского в стране жить гораздо проще. На нем говорят все. Английский один из немногих предметов в школе, который изучают досконально. Благодаря знанию языка, он отлично ладит с коллегами и руководством компании.
Сергей говорит, что в Израиле очень ценят русских инженеров и людей рабочих специальностей, так как, во-первых, в РФ хорошая техническая подготовка персонала, а во-вторых, русские по сравнению с немцами и американцами не требуют большой зарплаты. Релоканту новой волны также нравится, что его компания постоянно устраивает для работников тематические вечеринки, различные праздники, а на крыше офиса оборудована зона барбекю, куда в любой момент можно подняться и пожарить мясо или выпить кофе.
Несмотря на то, что в стране проходят демократические процессы, она интегрирована в международное сообщество, здесь никак не удается изжить бюрократию. Любой вопрос может быть отложен в долгий ящик на месяцы, делится Сергей.
«Израиль по бюрократии находится на уровне нулевых годов в России: выдача документов, работа банков очень странная. Тут, например, обязательное получение чековой книжки, так как все живут на кредитную карту и так во всем. Когда вы приезжаете в страну, к вам приставляют человека, который должен вам помогать, но помогать будут только формально. Отношение безалаберное, хамят — это следствие проистекает из того, что люди, приехавшие в Израиль в 90-е годы, пренебрежительно относятся к новой волне эмиграции. Считают, что государство вам все дает», — делится наблюдениями Сергей.
Для Сергея основная проблема — это менталитет местных жителей — он сильно отличается от того, как думают и что делают русские. Отсюда — ностальгия по родине.
Возвращаться на родину Сергей пока не думает, считает, что так обеспечивает своей дочери счастливое будущее, а когда Алиса подрастет сама выберет место жительства: Израиль или Россия. Сейчас вчерашние тюменцы думают над тем, как перевезти на землю обетованную родителей. Для пенсионеров тут тоже хорошие условия: новым релокантам назначают на первые полгода довольствие в размере 50 тысяч шекелей, то есть 1,5 млн рублей. По расчетам Сергея, пожилым родителям этого может хватить как минимум на два года, но и на русскую пенсию тут можно жить совершенно спокойно.
«По родине, конечно, скучаем. Тут совсем другой менталитет, и по климату скучаем, но все это можно пережить и перетерпеть», — с небольшой нотой грусти в голосе добавляет Сергей в конце беседы.