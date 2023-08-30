«Все можно пережить и перетерпеть»: тюменец стал релокантом в Израиле и не пожалел

Возвращаться на родину Сергей пока не думает, считает, что так обеспечивает своей дочери счастливое будущее, а когда Алиса подрастет сама выберет место жительства: Израиль или Россия. Сейчас вчерашние тюменцы думают над тем, как перевезти на землю обетованную родителей. Для пенсионеров тут тоже хорошие условия: новым релокантам назначают на первые полгода довольствие в размере 50 тысяч шекелей, то есть 1,5 млн рублей. По расчетам Сергея, пожилым родителям этого может хватить как минимум на два года, но и на русскую пенсию тут можно жить совершенно спокойно.