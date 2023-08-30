В Тюмени водитель сбил маленького ребенка перебегавшего дорогу

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В ГИБДД сообщили «Нашему городу», что в результате инцидента ребенок получил травмы, но госпитализировать пострадавшего в больницу не пришлось.
Стоит отметить, что с 1-го сентября, в День знаний, на улицах города возможно увеличение числа ДТП с детьми. Ребята отправляются на праздничные линейки.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы заметили сразу трёх малолетних детей, которые катались по оживлённой дороге на электросамокате в Тарманах.