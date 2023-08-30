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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

В Тюмени водитель сбил маленького ребенка перебегавшего дорогу

В Тюмени водитель сбил маленького ребенка перебегавшего дорогу

30 августа 2023, 10:33
Фото: 1MI
В областной столице на улице Парфенова автомобиль сбил ребенка. Он переходил дорогу в неположенном месте.

В ГИБДД сообщили «Нашему городу», что в результате инцидента ребенок получил травмы, но госпитализировать пострадавшего в больницу не пришлось.

Стоит отметить, что с 1-го сентября, в День знаний, на улицах города возможно увеличение числа ДТП с детьми. Ребята отправляются на праздничные линейки.

Фото: тг-канал "Тюмень №1"

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы заметили сразу трёх малолетних детей, которые катались по оживлённой дороге на электросамокате в Тарманах.

Тюменский подросток сбил восьмилетнего ребенка, когда тот перебегал дорогу
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#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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