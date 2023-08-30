В Тюмени с 1 сентября изменится схема работы автобусов №65

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
«С 1 сентября изменится схемы движения маршрута регулярных перевозок № 65 „с/о ‚Степное‘ — с/о ‚Лесная поляна‘“. Маршрут будет следовать по улицам Валентины Трофимовой, Александра Митинского, Павла Шарова, Варшавской», — сообщает «Тюменьгортранс».
Автобус больше не будет останавливаться на остановках «ул. Валентины Трофимовой» и «с/о Лесная поляна» (в прямом направлении). В схему движения будут включены остановки «Школа № 56», «Стоматологическая поликлиника № 3», «ул. Звездная», «Парк Древо жизни», «ул. Павла Шарова» в обратном направлении.
Стоит отметить, что с начала года количество ДТП, связанных с городскими автобусами выросло на 32%. Ведется профилактическая работа с перевозчиками и водителями, в случае инцидента с участием водителей, проводится подробное расследование. В планах перевозчиков усилить меры безопасности на тюменском автовокзале. Здесь появятся новые системы видеонаблюдения, оповещения и сигнализации. На эти цели из бюджета региона потратят 36,5 миллионов рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что с начала лета в областной столице произошло 14 изменений маршрутов городских автобусов.