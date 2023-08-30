В Тюмени с 1 сентября изменится схема работы автобусов №65

Стоит отметить, что с начала года количество ДТП, связанных с городскими автобусами выросло на 32%. Ведется профилактическая работа с перевозчиками и водителями, в случае инцидента с участием водителей, проводится подробное расследование. В планах перевозчиков усилить меры безопасности на тюменском автовокзале. Здесь появятся новые системы видеонаблюдения, оповещения и сигнализации. На эти цели из бюджета региона потратят 36,5 миллионов рублей.