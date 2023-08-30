В Тюмени резко повысился спрос на жилье и выросли цены на вторичку

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
По словам экспертов, в среднем, скачок спроса на недвижимость, как и на жилищные кредиты увеличился на 40%. Одновременно со спросом возросли цены на «вторичку» — стоимость квадратного метра на вторичном рынке практически сравнялась со стоимостью «квадрата» в новостройках и достигла 109 тысяч рублей (в новостройках — 118 тысяч).
Специалисты отмечают, что в ближайшее время в новых условиях интерес к стандартным программам, по которым клиенты приобретают в основном вторичное жилье, с большой долей вероятности будет охлаждаться. Этому способствуют и рост цен на «вторичку» и дополнительные меры Банка России по регулированию рынка.
Однако общий спрос на улучшение жилищных условий с помощью ипотеки сохранится достаточно высоким. Интерес будет смещаться в сторону программ с господдержкой. В изменившихся условиях игроки рынка недвижимости будут стремиться предложить своим клиентам специальные условия на покупку новостроек, что также будет стимулировать спрос на льготную ипотеку.
На этом фоне госипотека продолжит укреплять свои позиции. Тенденция может стать заметной уже к началу октября, когда большинство заемщиков реализуют решения по «старым» ставкам.
Специалисты отмечают, что ожидать снижения цен на недвижимость в сложившихся условиях не стоит. Максимум что может произойти — стабилизация стоимости «квадрата».
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла топ-5 российских регионов по качеству новостроек. В рейтинге Тюмень уступила только Москве, Астраханской и Свердловской областям, Республике Удмуртия. Заметим, за семь месяцев этого года, по данным ГУС Тюменской области, было введено в эксплуатацию 1,2 миллиона квадратных метров жилья, в том числе более 600 тысяч ИЖС