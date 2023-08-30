В Тюмени осудили бывшего главу дорожного департамента за хищение 6 млн рублей

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В ходе следствия установлено, что Игорь Фролов и его мама Ольга организованной группой лиц похитили из бюджета 6,4 миллиона рублей. Бывшему чиновнику назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы.
«Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Игорю Фролову наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 000 рублей», — сообщили в пресс-службе тюменских судов.
В 2017 году Фролов создал организацию «Кондор» и похищал деньги выделяемые из бюджета на содержание городских улиц. Подсудимые частично возместили ущерб в размере 3,2 миллионов рублей.
Игоря Фролова задержали 8 декабря 2021 года. До этого его уволили из мэрии. В суде экс-чиновник признал вину и заявил о готовности возместить ущерб. Его адвокатом был Кирилл Яковченко. Ещё в начале декабря 2021 года сообщалось, что Фролов заключил сделку со следствием и настаивает на особом порядке рассмотрения уголовного дела. Тогда защитник сообщил, что все задержанные дали обличающие друг друга показания, а сам чиновник «наговорил лишнего».