В Тюмени осудили бывшего главу дорожного департамента за хищение 6 млн рублей

Игоря Фролова задержали 8 декабря 2021 года. До этого его уволили из мэрии. В суде экс-чиновник признал вину и заявил о готовности возместить ущерб. Его адвокатом был Кирилл Яковченко. Ещё в начале декабря 2021 года сообщалось, что Фролов заключил сделку со следствием и настаивает на особом порядке рассмотрения уголовного дела. Тогда защитник сообщил, что все задержанные дали обличающие друг друга показания, а сам чиновник «наговорил лишнего».