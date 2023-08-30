nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Тюмени осудили бывшего главу дорожного департамента за хищение 6 млн рублей

В Тюмени осудили бывшего главу дорожного департамента за хищение 6 млн рублей

30 августа 2023, 11:07
Фото: 1MI
Суд вынес приговор экс-главе городского дорожного департамента Тюмени — Игорю Фролову. Его осудили за создание ОПГ и хищение в особо крупном размере.

В ходе следствия установлено, что Игорь Фролов и его мама Ольга организованной группой лиц похитили из бюджета 6,4 миллиона рублей. Бывшему чиновнику назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы.

«Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Игорю Фролову наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 000 рублей», — сообщили в пресс-службе тюменских судов.

В 2017 году Фролов создал организацию «Кондор» и похищал деньги выделяемые из бюджета на содержание городских улиц. Подсудимые частично возместили ущерб в размере 3,2 миллионов рублей.

Игоря Фролова задержали 8 декабря 2021 года. До этого его уволили из мэрии. В суде экс-чиновник признал вину и заявил о готовности возместить ущерб. Его адвокатом был Кирилл Яковченко. Ещё в начале декабря 2021 года сообщалось, что Фролов заключил сделку со следствием и настаивает на особом порядке рассмотрения уголовного дела. Тогда защитник сообщил, что все задержанные дали обличающие друг друга показания, а сам чиновник «наговорил лишнего».

Адвокат тюменского чиновника-коррупционера хранит молчание о сделке со следствием
Узнать подробнее
#Тюмень#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Уголовные дела#Дела судебные
Подпишитесь
Денег нет: тюменскую Туру не будут оздоравливать и в следующем году
Сегодня, 04:31
Лайфхак: как тюменцу сходить с ребенком на 1 сентября и не быть уволенным
Сегодня, 08:13
«Все можно пережить и перетерпеть»: тюменец стал релокантом в Израиле и не пожалел
Сегодня, 06:35
Граждан в «зловонной» одежде перестанут пускать в поезда и на вокзалы Тюмени
Сегодня, 01:03
«Народные патрули» против мигрантов в Тюмени могут узаконить
Сегодня, 07:56
В Тюмени резко повысился спрос на жилье и выросли цены на вторичку
Сегодня, 05:12