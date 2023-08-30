В Тюмени ночью сбили 17-летнего велосипедиста

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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Updated Сегодня, 03:49
Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, молодой человек пересекал дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП с различными травмами он был госпитализирован в больницу.
За рулем иномарки находился 58-летний водитель со стажем вождения 36 лет. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что 20 августа в Тюмени на объездной дороге был сбит пешеход, переходивший дорогу вне пешеходного перехода. С травмами мужчину доставили в больницу. Позже, несмотря на усилия медиков, он скончался.