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В Тюмени ночью сбили 17-летнего велосипедиста

В Тюмени ночью сбили 17-летнего велосипедиста

30 августа 2023, 03:37
Фото: 1MI
17-летний велосипедист попал под колеса Nissan Note во вторник вечером на улице Прокопия Артамонова, 9. Авария произошла в 23:25.
Сюжет
ДТП
Видео: Тюмень с огоньком

Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, молодой человек пересекал дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП с различными травмами он был госпитализирован в больницу.

За рулем иномарки находился 58-летний водитель со стажем вождения 36 лет. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что 20 августа в Тюмени на объездной дороге был сбит пешеход, переходивший дорогу вне пешеходного перехода. С травмами мужчину доставили в больницу. Позже, несмотря на усилия медиков, он скончался.

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