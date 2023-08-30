В Тюмени компания микрозаймов выбивала долг с умершей клиентки

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Кредитная потребительская компания «Сибирский капитал» решила забрать долг у умершей клиентки. Соответствующую информацию разместили в региональной пресс-службе судов. Оказалось, что зимой 2020 года две тюменки Зинаида и Наталья взяли деньги у КПК.
Компания выдала девушкам микрозайм в 35 тысяч рублей. Однако после этого Зинаида умерла, а Наталью признали банкротом. Тюменка не оставила после себя наследства, поэтому представители КПК не смогли получить деньги обратно.
Суд, изучив все обстоятельства дела, также отказал КПК в иске.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в Тюмени оштрафовали отправителей SMS-рекламы с микрозаймами. Местный житель обратился в УФАС по поводу назойливой рекламы. Сообщения с заманчивым предложением регулярно поступали на телефон тюменца, несмотря на то, что он не давал свое согласие на рассылку.