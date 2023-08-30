В Тюмени компания микрозаймов выбивала долг с умершей клиентки

Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в Тюмени оштрафовали отправителей SMS-рекламы с микрозаймами. Местный житель обратился в УФАС по поводу назойливой рекламы. Сообщения с заманчивым предложением регулярно поступали на телефон тюменца, несмотря на то, что он не давал свое согласие на рассылку.