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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Тюменская КПК не смогла получить деньги с умершей горожанки

В Тюмени компания микрозаймов выбивала долг с умершей клиентки

30 августа 2023, 07:03
Фото: 1MI
Тюменская КПК не смогла получить деньги с умершей горожанки
Две тюменки взяли у КПК 35 тысяч рублей. Однако вернуть уже не смогли, поскольку одна из девушек умерла.

Кредитная потребительская компания «Сибирский капитал» решила забрать долг у умершей клиентки. Соответствующую информацию разместили в региональной пресс-службе судов. Оказалось, что зимой 2020 года две тюменки Зинаида и Наталья взяли деньги у КПК.

Компания выдала девушкам микрозайм в 35 тысяч рублей. Однако после этого Зинаида умерла, а Наталью признали банкротом. Тюменка не оставила после себя наследства, поэтому представители КПК не смогли получить деньги обратно.

Суд, изучив все обстоятельства дела, также отказал КПК в иске.

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Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в Тюмени оштрафовали отправителей SMS-рекламы с микрозаймами. Местный житель обратился в УФАС по поводу назойливой рекламы. Сообщения с заманчивым предложением регулярно поступали на телефон тюменца, несмотря на то, что он не давал свое согласие на рассылку.

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#Бизнес#Деньги#Смерть#Долг#Займы и кредиты#Займ#Анастасия Ильина
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