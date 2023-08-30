Услуги репетиторов резко подорожали в Тюмени

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Как поделилась репетитор по русскому языку Светлана Носова, раньше за свои занятия она брала 600 рублей. С этого года она подняла стоимость на 100 рублей, это примерно 15%. Длительность занятий примерно 50 минут, но если есть какие-то неразобранные моменты, они еще 10 минут добавляют, чтобы до конца усвоить материал. Об этом она рассказала URA.RU.
Марина Соколова, репетитор по химии и биологии, добавила, что произошел не только рост цен, но и спрос на услуги.
«Произошло поднятие цен за 2022 год с 700 до 900 рублей за часовое занятие. Спрос увеличился за год на 40%. У нас и команда расширилась, поэтому мы смогли покрыть большее количество заявок», — добавила Марина.
Между тем, есть педагоги, который подняли цены на 40%.
Как рассказала репетитор по английскому языку Елена Грибкова, основной причиной роста цен на услуги стало обучение продажам. Ее услуги стали на 40% дороже, сейчас она берет 1400 рублей за час. Елена считает, что каждый должен сам оценивать свои услуги, многие стали проходить курсы по презентациям и продажам, т. е. продавать свои услуги. И конечно это помогает найти свою целевую аудиторию, готовую платить выше.
В прошлом году «Наш город» писал, что репетиторы в России повышают стоимость услуг. Сами репетиторы говорили, что подъем цен и стоимость одного дополнительного учебного часа выросла в среднем на 20-40%