Услуги репетиторов резко подорожали в Тюмени

Как поделилась репетитор по русскому языку Светлана Носова, раньше за свои занятия она брала 600 рублей. С этого года она подняла стоимость на 100 рублей, это примерно 15%. Длительность занятий примерно 50 минут, но если есть какие-то неразобранные моменты, они еще 10 минут добавляют, чтобы до конца усвоить материал. Об этом она рассказала URA.RU.