Тюменцы не увидят одно из самых величественных Суперлуний этого года

Наука однозначна в своей оценке возможных эффектов Суперлуния на природу и человека: их нет. Ученые настаивают, что между Суперлунием и, в частности, землетрясениями и цунами в Индийском океане в 2004 году и в Японии в 2011-м, землетрясениями в Новой Зеландии в 2016 году и Иране в 2017-м, нет никакой связи.