nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Тюменцы не увидят одно из самых величественных Суперлуний этого года

Тюменцы не увидят одно из самых величественных Суперлуний этого года

30 августа 2023, 10:56
Фото: Википедия
Тюменцы не увидят сегодня ночью одно из самых близких полнолуний 2023 года из-за облачной погоды. Об этом «Нашему Городу» сообщил тюменский астроном Виталий Угренинов.
«Жители городов, где сегодня ясная погода, около 8 часов вечера увидят, как из-за горизонта выкатывается огромный малиновый шар. Поднимаясь выше, он приобретет желтые оттенки и станет освещать все вокруг гипнотическим сияниям. Самые внимательные наблюдатели смогут заметить повыше Луны небольшую звездочку — это Сатурн. Властелин колец будет сопровождать наше ночное светило до утра», — рассказал Виталий Угренинов.

По его словам, сегодняшнее Суперлуние проходит на минимальном расстоянии от Земли в этом году — 357184,8 километров. Кроме рекордного приближения к Земле, полнолуние 30–31 августа интересно тем, что происходит второй раз за календарный месяц — последнее было 1 августа.

«Такое случается примерно раз в 2,5 года и называется „голубой Луной“. К цвету нашего спутника это название никакого отношения не имеет, а происходит от английского выражения Once in a Blue Moon, которое дословно переводится как „Однажды при голубой луне“, и означает „крайне редко“ или „никогда“. В русском языке аналогичным смыслом обладают выражения „после дождичка в четверг“ или „когда рак на горе свистнет“. Прошлый раз „голубая Луна“ появлялась 31 октября 2020 года», — пояснил астроном.
Фото: Pixabay

Влияет ли Суперлуние на человека

Наука однозначна в своей оценке возможных эффектов Суперлуния на природу и человека: их нет. Ученые настаивают, что между Суперлунием и, в частности, землетрясениями и цунами в Индийском океане в 2004 году и в Японии в 2011-м, землетрясениями в Новой Зеландии в 2016 году и Иране в 2017-м, нет никакой связи.

Но эзотерики придерживаются иного мнения. Астрологи считают, что под влиянием Большой Луны человек чувствует и ведет себя по-другому. Более эмоционально, агрессивно, становится рассеянным, раздражительным. Особенно это влияние проявляется у чувственных натур, творческих людей, а также людей, страдающих психическими расстройствами.

Кстати, медики тоже отмечают некую связь Суперлуния с самочувствием человека и говорят о том, что в такие дни за медицинской помощью обращается больше пациентов.

Читайте также:
Тюмень и Тобольск окутал мистический туман. Невероятные фото и видеоТаинственная зеленая комета приближается к Земле. Тюменцы ее увидят через две неделиНевероятно красиво: тюменцы делятся фотографиями августовских звездопадов
#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Луна#Природные явления
Подпишитесь
Денег нет: тюменскую Туру не будут оздоравливать и в следующем году
Сегодня, 04:31
Лайфхак: как тюменцу сходить с ребенком на 1 сентября и не быть уволенным
Сегодня, 08:13
«Все можно пережить и перетерпеть»: тюменец стал релокантом в Израиле и не пожалел
Сегодня, 06:35
Граждан в «зловонной» одежде перестанут пускать в поезда и на вокзалы Тюмени
Сегодня, 01:03
«Народные патрули» против мигрантов в Тюмени могут узаконить
Сегодня, 07:56
В Тюмени резко повысился спрос на жилье и выросли цены на вторичку
Сегодня, 05:12