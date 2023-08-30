Тюменцы не увидят одно из самых величественных Суперлуний этого года

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
«Жители городов, где сегодня ясная погода, около 8 часов вечера увидят, как из-за горизонта выкатывается огромный малиновый шар. Поднимаясь выше, он приобретет желтые оттенки и станет освещать все вокруг гипнотическим сияниям. Самые внимательные наблюдатели смогут заметить повыше Луны небольшую звездочку — это Сатурн. Властелин колец будет сопровождать наше ночное светило до утра», — рассказал Виталий Угренинов.
По его словам, сегодняшнее Суперлуние проходит на минимальном расстоянии от Земли в этом году — 357184,8 километров. Кроме рекордного приближения к Земле, полнолуние 30–31 августа интересно тем, что происходит второй раз за календарный месяц — последнее было 1 августа.
«Такое случается примерно раз в 2,5 года и называется „голубой Луной“. К цвету нашего спутника это название никакого отношения не имеет, а происходит от английского выражения Once in a Blue Moon, которое дословно переводится как „Однажды при голубой луне“, и означает „крайне редко“ или „никогда“. В русском языке аналогичным смыслом обладают выражения „после дождичка в четверг“ или „когда рак на горе свистнет“. Прошлый раз „голубая Луна“ появлялась 31 октября 2020 года», — пояснил астроном.
Наука однозначна в своей оценке возможных эффектов Суперлуния на природу и человека: их нет. Ученые настаивают, что между Суперлунием и, в частности, землетрясениями и цунами в Индийском океане в 2004 году и в Японии в 2011-м, землетрясениями в Новой Зеландии в 2016 году и Иране в 2017-м, нет никакой связи.
Но эзотерики придерживаются иного мнения. Астрологи считают, что под влиянием Большой Луны человек чувствует и ведет себя по-другому. Более эмоционально, агрессивно, становится рассеянным, раздражительным. Особенно это влияние проявляется у чувственных натур, творческих людей, а также людей, страдающих психическими расстройствами.
Кстати, медики тоже отмечают некую связь Суперлуния с самочувствием человека и говорят о том, что в такие дни за медицинской помощью обращается больше пациентов.