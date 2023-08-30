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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Тюменские власти почти в два раза увеличили расходы на безопасность

Тюменские власти почти в два раза увеличили расходы на безопасность

30 августа 2023, 14:28
Фото: 1MI
Расходы тюменских властей по статье «Национальная безопасность» существенно выросли за 6 месяцев.

По данным портала правовой информации, они увеличились на 130% с 606 млн до 1,4 млрд рублей.

Стоит отметить, что за последние полгода в Тюменской области увеличились расходы на защиту и предотвращение природных ЧС. Больше всего региональные власти потратили на пожарную безопасность 1,1 млрд.

Напомним, что в мае 38 машин мусора вывезли из тюменского села Успенка, здесь сгорели десятки домов. В поселке Богандинский были разобраны сгоревшие конструкции на двух участках, вывезены одиннадцать грузовиков с мусором. Всем пострадавших от пожаров пообещали выплатить компенсации.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Пожары#Расходы
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