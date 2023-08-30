Тюменские власти почти в два раза увеличили расходы на безопасность

Напомним, что в мае 38 машин мусора вывезли из тюменского села Успенка, здесь сгорели десятки домов. В поселке Богандинский были разобраны сгоревшие конструкции на двух участках, вывезены одиннадцать грузовиков с мусором. Всем пострадавших от пожаров пообещали выплатить компенсации.