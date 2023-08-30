Тюменские власти почти в два раза увеличили расходы на безопасность

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
По данным портала правовой информации, они увеличились на 130% с 606 млн до 1,4 млрд рублей.
Стоит отметить, что за последние полгода в Тюменской области увеличились расходы на защиту и предотвращение природных ЧС. Больше всего региональные власти потратили на пожарную безопасность 1,1 млрд.
Напомним, что в мае 38 машин мусора вывезли из тюменского села Успенка, здесь сгорели десятки домов. В поселке Богандинский были разобраны сгоревшие конструкции на двух участках, вывезены одиннадцать грузовиков с мусором. Всем пострадавших от пожаров пообещали выплатить компенсации.