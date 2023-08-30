Тюменские полицейские разыскивают мужчин, разгромивших детскую площадку

Напомним, что сквер Якова Неумова благоустроили в 2020 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». На оборудование качелей из городского бюджета выделили 450 тысяч рублей. Тогда как на детскую песочницу и вовсе ушел 1 млн. рублей. А самый дорогой игровой комплекс власти города оценили в 14 млн. рублей. Общий бюджет, выделенный на благоустройство детской площадки в этом сквере, составил 170 млн. рублей.