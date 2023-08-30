Тюменские полицейские разыскивают мужчин, разгромивших детскую площадку

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Тюменские стражи порядка разыскивают троих мужчин, которые разгромили детскую площадку в сквере Якова Неумоева. Инцидент произошел 19 августа в ночное время. Соответствующее видео опубликовал местный житель в соцсетях.
— Сквер Якова Неумоева. Трое пьяных мужчин разнесли детскую площадку, — рассказал очевидец.
Правда, горожане тут же ответили ему, что нужно было не снимать процесс на камеру, а вызвать полицию или самостоятельно разобраться с пьяной троицей.
— Какая полиция, поймать чертей и руки сломать, — прокомментировал возмущенный пользователь соцсетей.
В прокуратуре изданию «Nashgorod.ru» подтвердили, что сейчас идет проверка по этому делу.
— Возбуждено уголовное дело. Идет проверка. Больше пока сказать нечего, — ответили нашему изданию в пресс-службе региональной прокуратуры.
Интересно, что подобный инцидент — это не первый случай, когда детскую площадку в этом парке пытаются разгромить.
— Были сегодня в сквере Якова Неумоева, возле выставочного зала. Дети —подростки ведут себя ужасно, возле детской площадки на лавке, бесконечно харкаются, вот в чем смысл харкания, для чего они это делают? Бесконечные маты, не стесняясь прохожих, взрослых и малых детей, — сообщили тюменцы в соцсетях.
А это анонимное сообщение появилось еще в марте этого года. Похоже, что нарушения в сквере Неумоева — это актуальная и острая проблема для жителей района.
— С моими детьми случилась не очень хорошая ситуация. Сегодня в 15:12 два мальчика
в сквере Якова Неумоева стояли на деревянной горке, и делали свои дела, когда мои дети стояли рядом с горкой. (У них был салатовый самокат), — пишут горожане.
О плохом состоянии детской площадки люди не раз уже сообщали в соцсетях.
Я с возмущением! Уже не первый раз гуляем в парке Якова Неумоева (у выставочного зала) и в который раз негодую, что парк классный сделали, но не присматривают за ним. Например, вот эта лазилка (типо лестница), половина веревок подрана, оторвана. На фото видно как железка с болтиком болтается. Там дети лазят, это опасно для них!!! 2 объекта наполовину поломаны ещё перед НГ и никто их не спешит чинить. Кошмар же! Кто за этим должен смотреть? Почему такая безалаберность? , — пишут негодующие горожане.
Сквер Якова Неумоева, может власти уже завезут песок на детские площадки там? Или построили и забыли?
Многие жители города обеспокоены состоянием сквера. Причем речь идет не только о детской площадке.
Гуляли мы с друзьями по скверу Якова Неумоева и решили передохнуть. Решили сесть на местную лавочку и слава богу вовремя заметили этот ужас! Из перегородок, прямо на уровне головы торчали гвозди, на которые очень легко пару раз наткнуться. А ведь люди могли просто не обратить на них внимание. Администрация Тюмени, у нас что, в городе дефицит гвоздодёров?! , — такое сообщение опубликовали пользователи соцсетей.
Напомним, что сквер Якова Неумова благоустроили в 2020 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». На оборудование качелей из городского бюджета выделили 450 тысяч рублей. Тогда как на детскую песочницу и вовсе ушел 1 млн. рублей. А самый дорогой игровой комплекс власти города оценили в 14 млн. рублей. Общий бюджет, выделенный на благоустройство детской площадки в этом сквере, составил 170 млн. рублей.