Тюменские поисковики получили карту захоронения пропавших детей

Всего было обследовано три участка. Никаких «захоронений» не нашли, но анонима удалось вычислить и поймать. Тюменец «заморочился, придумал историю съездил забил арматуру», только на это нужно потратить несколько дней. «Организация „За безопасное детство“ работает в областной столице уже 13 лет, и иногда подобные ситуации возникают.