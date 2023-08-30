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Тюменские поисковики получили карту захоронения пропавших детей

Тюменские поисковики получили карту захоронения пропавших детей

30 августа 2023, 10:50
Фото: 1MI
В тюменскую организацию «За безопасное детство» поступило сообщение о вероятном местоположении «захоронения пропавших детей». Эти места изучили следователи.
«Нам до сих пор приходят различные сообщения по пропавшим тюменским детям. Недавно пришло такое. Поехали проверить. Через день поехали уже с СК и полицией с оборудованием», — сообщили представители «За безопасное детство».

Всего было обследовано три участка. Никаких «захоронений» не нашли, но анонима удалось вычислить и поймать. Тюменец «заморочился, придумал историю съездил забил арматуру», только на это нужно потратить несколько дней. «Организация „За безопасное детство“ работает в областной столице уже 13 лет, и иногда подобные ситуации возникают.

В июле стало известно, что 23 жителя Тюменской области утонули в начала купального сезона, среди них 6 — дети. В прошлом месяце в тюменских реках погибли двое несовершеннолетних.

Ранее «Наш город» сообщал, что с начала года удалось найти более 1 200 пропавших тюменцев. В поисках помогают волонтеры и публикации в соцсетях, в СМИ. По статистике полиции, 90% пропавших в течение 10 дней.

Сотни пропавших без вести людей ищут в Тюменской области
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#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Пропавшие#Пропавшие без вести
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