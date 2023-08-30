Тюменские бойцы показали, как выглядит блиндаж в зоне СВО

Все строительные работы завершились, поэтому бойцы уже смогут воспользоваться блиндажом по назначению. На видео показано, что сразу после входа организована секция для наблюдения, из специального люка можно вести огонь. Помещение полностью обшито досками, а на потолках имеется специальная защита от сколов и гранат.