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Тюменские саперы показали, как выглядит построенный ими блиндаж

Тюменские бойцы показали, как выглядит блиндаж в зоне СВО

30 августа 2023, 03:10
Фото: 1MI
Тюменские саперы показали, как выглядит построенный ими блиндаж
Из стройматериалов, отправленных главой региона и тюменцами в зону СВО, солдаты сооруди блиндаж. Из него по траншеям можно добраться на передовую. Сейчас в блиндаже есть смотровой пункт, баня, кухня и зона отдыха.

Тюменские бойцы показали построенные под землей блиндажи. Соответствующее видео появилось в TG-канале правительства Тюменской области. Командир инженерно-саперного полка, состоящего из тюменских военнослужащих, провел экскурсию по сооружению.

Все строительные работы завершились, поэтому бойцы уже смогут воспользоваться блиндажом по назначению. На видео показано, что сразу после входа организована секция для наблюдения, из специального люка можно вести огонь. Помещение полностью обшито досками, а на потолках имеется специальная защита от сколов и гранат.

Видео: Информационный центр правительства ТО

 

— Предусмотрели специальную ячейку для стрелка: пулеметчик или автоматчик может удобно расположить боеприпасы. Над окопами, по которым будут передвигаться бойцы, натянули противогранатную сетку. Даже если с дрона будет сброс, снаряд отскачет, проверяли, — рассказал командир.

В помещении также имеется столовая. Солдаты самостоятельно соорудили блиндаж. А вот со строительным материалом помогли земляки. Инструменты пришли вместе с машинами, которые на передовую отправил глава региона Александр Моор.

В планах у военнослужащих оборудовать полевую кухню в отдельном помещении. Рабочее пространство готово, осталось установить оргтехнику. На объекте обустроена зона отдыха и баня. Система траншей уводит из блиндажа на передовую.

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