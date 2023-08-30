Температура, рвота и диарея: десятки тюменцев отравились в одном из загородных клубов

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
В настоящее время по данному факту уже начали проверку специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области. По данным ведомства, поступило пять жалоб от пострадавших.
«На основании поступивших пяти экстренных извещений, связанных с признаками ухудшения состояния здоровья после посещения мероприятий в загородном клубе „Адмирал“, проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. В адрес Управления Роспотребнадзора по Тюменской области поступило семь обращений. По завершении санитарно-эпидемиологического расследования на обращения граждан и организаций будут даны ответы в установленные законом сроки», — сообщили 72.RU в Роспотребнадзоре.
Руководство загородного клуба комментировать произошедший инцидент отказалось.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 18 августа на базе отдыха горячий источник «Тюменский» произошло массовое отравление детей хлором. На ухудшение самочувствия после купания в бассейне пожаловались 13 детей. Трое из них были госпитализированы.
По факту ЧП прокуратура Тюменской области, Следственный комитет и управления Роспотребнадзора начали проверку. Возбуждено уголовное дело.