Температура, рвота и диарея: десятки тюменцев отравились в одном из загородных клубов

Десятки тюменцев слегли с отравлением после корпоративных и свадебных банкетов в загородном клубе «Адмирал». Все горожане пострадали в начале августа. Одна часть из них получили отравления свадьбе 11 августа, другая часть — на корпоративе 18 августа.

В настоящее время по данному факту уже начали проверку специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области. По данным ведомства, поступило пять жалоб от пострадавших. «На основании поступивших пяти экстренных извещений, связанных с признаками ухудшения состояния здоровья после посещения мероприятий в загородном клубе „Адмирал“, проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. В адрес Управления Роспотребнадзора по Тюменской области поступило семь обращений. По завершении санитарно-эпидемиологического расследования на обращения граждан и организаций будут даны ответы в установленные законом сроки», — сообщили 72.RU в Роспотребнадзоре. Руководство загородного клуба комментировать произошедший инцидент отказалось. Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 18 августа на базе отдыха горячий источник «Тюменский» произошло массовое отравление детей хлором. На ухудшение самочувствия после купания в бассейне пожаловались 13 детей. Трое из них были госпитализированы. По факту ЧП прокуратура Тюменской области, Следственный комитет и управления Роспотребнадзора начали проверку. Возбуждено уголовное дело. Читайте также: Четверо тюменцев попали в больницу после трапезы грибами Роспотребнадзор рассказал о сибирской язве в Тюменской области На выездах из Тюмени заметили вооруженных силовиков. Что произошло?