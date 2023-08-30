nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Температура, рвота и диарея: десятки тюменцев отравились в одном из загородных клубов

Температура, рвота и диарея: десятки тюменцев отравились в одном из загородных клубов

30 августа 2023, 08:43
Десятки тюменцев слегли с отравлением после корпоративных и свадебных банкетов в загородном клубе «Адмирал». Все горожане пострадали в начале августа. Одна часть из них получили отравления свадьбе 11 августа, другая часть — на корпоративе 18 августа.

В настоящее время по данному факту уже начали проверку специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области. По данным ведомства, поступило пять жалоб от пострадавших.

«На основании поступивших пяти экстренных извещений, связанных с признаками ухудшения состояния здоровья после посещения мероприятий в загородном клубе „Адмирал“, проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. В адрес Управления Роспотребнадзора по Тюменской области поступило семь обращений. По завершении санитарно-эпидемиологического расследования на обращения граждан и организаций будут даны ответы в установленные законом сроки», — сообщили 72.RU в Роспотребнадзоре.

Руководство загородного клуба комментировать произошедший инцидент отказалось.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 18 августа на базе отдыха горячий источник «Тюменский» произошло массовое отравление детей хлором. На ухудшение самочувствия после купания в бассейне пожаловались 13 детей. Трое из них были госпитализированы.

По факту ЧП прокуратура Тюменской области, Следственный комитет и управления Роспотребнадзора начали проверку. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также:
Четверо тюменцев попали в больницу после трапезы грибамиРоспотребнадзор рассказал о сибирской язве в Тюменской областиНа выездах из Тюмени заметили вооруженных силовиков. Что произошло?
#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#Отравления
Подпишитесь
Денег нет: тюменскую Туру не будут оздоравливать и в следующем году
Сегодня, 04:31
Лайфхак: как тюменцу сходить с ребенком на 1 сентября и не быть уволенным
Сегодня, 08:13
«Все можно пережить и перетерпеть»: тюменец стал релокантом в Израиле и не пожалел
Сегодня, 06:35
Граждан в «зловонной» одежде перестанут пускать в поезда и на вокзалы Тюмени
Сегодня, 01:03
«Народные патрули» против мигрантов в Тюмени могут узаконить
Сегодня, 07:56
В Тюмени резко повысился спрос на жилье и выросли цены на вторичку
Сегодня, 05:12