Технолог рассказала о способах защиты хлеба от плесени и черствения

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Как передает NEWS.ru, по словам Андреановой, хлеб лучше не покупать про запас и хранить в полиэтиленовых пакетах с отверстиями во избежание парникового эффекта. В таком случае продукт дольше сохранит свои потребительские свойства.
Также эксперт отметила, что хлеб желательно хранить в деревянной или эмалированной посуде или в специальном контейнере, а емкости минимум раз в неделю мыть горячей водой с мылом или пищевой содой. Предварительно свежий хлеб можно оставить на час на столе или на пару минут отправить его в духовку, чтобы избавить от бактерий.