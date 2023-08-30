Технолог рассказала о способах защиты хлеба от плесени и черствения

Также эксперт отметила, что хлеб желательно хранить в деревянной или эмалированной посуде или в специальном контейнере, а емкости минимум раз в неделю мыть горячей водой с мылом или пищевой содой. Предварительно свежий хлеб можно оставить на час на столе или на пару минут отправить его в духовку, чтобы избавить от бактерий.