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Published Сегодня, 14:47

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Updated Сегодня, 14:48

Технолог рассказала о способах защиты хлеба от плесени и черствения

Технолог рассказала о способах защиты хлеба от плесени и черствения

30 августа 2023, 14:47
Фото: Midjourney
Технолог, специалист Центра оценки качества зерна Татьяна Андреанова назвала способы хранения хлебобулочных изделий, чтобы они не заплесневели и не зачерствели.

Как передает NEWS.ru, по словам Андреановой, хлеб лучше не покупать про запас и хранить в полиэтиленовых пакетах с отверстиями во избежание парникового эффекта. В таком случае продукт дольше сохранит свои потребительские свойства.

Также эксперт отметила, что хлеб желательно хранить в деревянной или эмалированной посуде или в специальном контейнере, а емкости минимум раз в неделю мыть горячей водой с мылом или пищевой содой. Предварительно свежий хлеб можно оставить на час на столе или на пару минут отправить его в духовку, чтобы избавить от бактерий.

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