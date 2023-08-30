Стендап-комики поддержали местных эковолонтеров: в Тюмени прошел масштабный субботник

Среди участников были не только волонтеры и активисты, а также представители власти, бизнеса, работники нефтегазовой промышленности и другие трудовые коллективы. Не остались в стороне и сотрудники ООО «ТЭО», которые не только выступили партнером события, помогли очистить от мусора зеленый массив и вывезти собранный мусор на полигон, но и провели для участников экологический ликбез о правильном обращении с отходами и переработке вторичного сырья.