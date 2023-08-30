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Стендап-комики поддержали местных эковолонтеров: в Тюмени прошел масштабный субботник

Стендап-комики поддержали местных эковолонтеров: в Тюмени прошел масштабный субботник

30 августа 2023, 09:13
Фото: пресс-служба ТЭО
29 августа в Тюменской области на открытой площадке у экодома «Гудвин» выступили стендап-комики Андрей Колмачевский и Юлия Демиденкова. Резиденты популярного ТВ-шоу приехали в Тюмень, чтобы поддержать горожан на экосубботнике федеральной акции «Особенности национальной уборки».

Во время масштабного экособытия в микрорайоне Рощино, который поддержали несколько сотен горожан, было собрано более 25 тонн отходов. Для вывоза найденного в лесном массиве «клада» добровольцам потребовалось 3 вместительных ломовоза и 2 бункеровоза.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской экологической акции «Особенности национальной уборки», запущенной фондом поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС».

Что точно запомнилось, по сравнению с другими регионами, мы дольше искали подходящую локацию, место, которое будем убирать. Очень чистый регион. И это — здорово, это приятно. Сама Тюмень — очень красивый город, современный, и с самыми лучшими дорогами, — поделилась директор фонда поддержки и экологических инициатив «КОМПАС» Татьяна Ковалева.
Фото: пресс-служба ТЭО

Среди участников были не только волонтеры и активисты, а также представители власти, бизнеса, работники нефтегазовой промышленности и другие трудовые коллективы. Не остались в стороне и сотрудники ООО «ТЭО», которые не только выступили партнером события, помогли очистить от мусора зеленый массив и вывезти собранный мусор на полигон, но и провели для участников экологический ликбез о правильном обращении с отходами и переработке вторичного сырья.

Стихийно мероприятие пришлось разделить на две части и все участники к этому спокойно отнеслись.

Честно говоря, мы знали, что в Тюмени все будет хорошо. Здесь очень позитивные люди с отличным настроем, хорошим чувством юмора, поэтому сегодня здесь даже стендаперы, — отметила Татьяна Ковалева.
Фото: пресс-служба ТЭО

Андрей Колмачевский и Юлия Демиденкова планировали присоединиться ко всем участникам на месте уборки, но погода внесла свои коррективы. В результате ребята приехали с экскурсией в тюменский экодом «Гудвин», где познакомились с уникальным уральским просветительским проектом и выступили с шоу перед пришедшими на площадку зрителями.

Напомним, в мае Тюменский регион стал одним из первых присоединившихся к всероссийской экологической акции «Особенности национальной уборки». В течение полугода, с мая по октябрь, каждую последнюю субботу месяца в тюменских экодомах в рамках проекта организован массовый сбор макулатуры и познавательные мероприятия, посвященные переработке этого материала.

Цели акции — консолидация общества через любовь к природе, повышение экокультуры, прививание бережного отношения к окружающей среде и знакомство с культурными кодами российских городов.

Фото: пресс-служба ТЭО
#Общество#Тюмень#ООО "ТЭО"#Экология#Мусор#Гудвин#Экодом#Анастасия Имамахметова
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