Сразу три авиарейса задерживаются в тюменском аэропорту

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
По данным онлайн-табло, самолёт Боинг 737 рейса №8919 прилетит в аэропорт Рощино в 16:23. Лайнер опоздает почти на 1,5 часа. Задерживается прибытие рейса №ЮТ 320 Ханты-Мансийск — Тюмень. Самолёт авиакомпании Utair прибудет в Рощино в 21:15.
Рейс Тюмень — Казань № ЮТ 209 задержится на 2 часа. Также стало известно, что самолёт Utair следовавший в Тюмень из Красноселькупа 30 августа не прилетит в аэропорт, рейс отменили.
Ранее «Наш город» сообщал, что 28 августа в аэропорту Рощино задерживались рейсы в Новосибирск, Санкт-Петербург и Сочи.