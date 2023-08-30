Сразу три авиарейса задерживаются в тюменском аэропорту

По данным онлайн-табло, самолёт Боинг 737 рейса №8919 прилетит в аэропорт Рощино в 16:23. Лайнер опоздает почти на 1,5 часа. Задерживается прибытие рейса №ЮТ 320 Ханты-Мансийск — Тюмень. Самолёт авиакомпании Utair прибудет в Рощино в 21:15.