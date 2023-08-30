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Сразу три авиарейса задерживаются в тюменском аэропорту

Сразу три авиарейса задерживаются в тюменском аэропорту

30 августа 2023, 10:19
Фото: 1MI
Проблемы возникли с самолётами из Антальи и Ханты-Мансийска. Задерживается вылет лайнера в Казань.

По данным онлайн-табло, самолёт Боинг 737 рейса №8919 прилетит в аэропорт Рощино в 16:23. Лайнер опоздает почти на 1,5 часа. Задерживается прибытие рейса №ЮТ 320 Ханты-Мансийск — Тюмень. Самолёт авиакомпании Utair прибудет в Рощино в 21:15.

Рейс Тюмень — Казань № ЮТ 209 задержится на 2 часа. Также стало известно, что самолёт Utair следовавший в Тюмень из Красноселькупа 30 августа не прилетит в аэропорт, рейс отменили.

Ранее «Наш город» сообщал, что 28 августа в аэропорту Рощино задерживались рейсы в Новосибирск, Санкт-Петербург и Сочи.

Три авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени
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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Аэропорт Рощино
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